https://ria.ru/20210214/sochi-1597397679.html
В торговом здании в Сочи ликвидировали открытое горение
В торговом здании в Сочи ликвидировали открытое горение
Открытый огонь в двухэтажном торговом здании, которое загорелось в ночь на воскресенье в Сочи, ликвидирован, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T08:53
2021-02-14T08:53
2021-02-14T10:10
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 14 фев - РИА Новости. Открытый огонь в двухэтажном торговом здании, которое загорелось в ночь на воскресенье в Сочи, ликвидирован, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее в краевом МЧС сообщили, что в Адлерском районе Сочи на улице Демократическая горит торговое здание, площадь возгорания - 800 квадратных метров."На месте пожара работает оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, организована работа штаба. В 6.03 пожар в МО Сочи локализован на площади 800 квадратных метров. В 6.52 ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20210214/pozhar-1597393823.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия