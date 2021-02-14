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В Стамбуле выпало 20 сантиметров снега

В Стамбуле выпало 20 сантиметров снега

Все учебные заведения в Стамбуле закрывают до 17 февраля из-за сильного снегопада, обрушившегося на город, заявил губернатор Али Ерликайя. Высота снежного... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T22:48

2021-02-14T22:48

2021-02-14T22:55

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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Все учебные заведения в Стамбуле закрывают до 17 февраля из-за сильного снегопада, обрушившегося на город, заявил губернатор Али Ерликайя. Высота снежного покрова в некоторых стамбульских районах достигает 20 сантиметров."Сильный снегопад и штормовой ветер продолжаются. Мы прерываем очное обучение во всех наших учебных заведениях до среды", - говорится в заявлении губернатора.Из-за непогоды прервано паромное сообщение через Босфор. Аэропорты работают штатно, но часть рейсов выполняется с задержками. В связи с действующим в воскресенье комендантским часом из-за пандемии коронавируса серьезных пробок в Стамбуле нет, хотя движение автотранспорта затруднено.Согласно данным метеорологов, в некоторых районах Стамбула высота снежного покрова достигла 20 сантиметров. По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться до пяти дней.

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"Песочный дождь" прошел над горнолыжным курортом в Пиренеях Снег в Пиренейских горах окрасился в бронзовый цвет. Сильные ветра принесли на горнолыжные склоны Франции песок пустыни Сахары. Песчаное облако, добравшееся до Европы, оказалось одним из самых впечатляющих и обширных за последние годы. Помимо Андорры, частицы песка достигли Каталонии, Балеарских островов и Швейцарии. 2021-02-14T22:48 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

босфор, стамбул, в мире