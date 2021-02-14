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В Стамбуле выпало 20 сантиметров снега
В Стамбуле выпало 20 сантиметров снега
Все учебные заведения в Стамбуле закрывают до 17 февраля из-за сильного снегопада, обрушившегося на город, заявил губернатор Али Ерликайя. Высота снежного... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T22:48
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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Все учебные заведения в Стамбуле закрывают до 17 февраля из-за сильного снегопада, обрушившегося на город, заявил губернатор Али Ерликайя. Высота снежного покрова в некоторых стамбульских районах достигает 20 сантиметров."Сильный снегопад и штормовой ветер продолжаются. Мы прерываем очное обучение во всех наших учебных заведениях до среды", - говорится в заявлении губернатора.Из-за непогоды прервано паромное сообщение через Босфор. Аэропорты работают штатно, но часть рейсов выполняется с задержками. В связи с действующим в воскресенье комендантским часом из-за пандемии коронавируса серьезных пробок в Стамбуле нет, хотя движение автотранспорта затруднено.Согласно данным метеорологов, в некоторых районах Стамбула высота снежного покрова достигла 20 сантиметров. По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться до пяти дней.
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босфор, стамбул, в мире

В Стамбуле выпало 20 сантиметров снега

22:48 14.02.2021 (обновлено: 22:55 14.02.2021)
 
© AFP 2021 / OZAN KOSEСильный снегопад обрушился на Стамбул
Сильный снегопад обрушился на Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Все учебные заведения в Стамбуле закрывают до 17 февраля из-за сильного снегопада, обрушившегося на город, заявил губернатор Али Ерликайя. Высота снежного покрова в некоторых стамбульских районах достигает 20 сантиметров.
"Сильный снегопад и штормовой ветер продолжаются. Мы прерываем очное обучение во всех наших учебных заведениях до среды", - говорится в заявлении губернатора.
Из-за непогоды прервано паромное сообщение через Босфор. Аэропорты работают штатно, но часть рейсов выполняется с задержками. В связи с действующим в воскресенье комендантским часом из-за пандемии коронавируса серьезных пробок в Стамбуле нет, хотя движение автотранспорта затруднено.
Согласно данным метеорологов, в некоторых районах Стамбула высота снежного покрова достигла 20 сантиметров. По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться до пяти дней.
 
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