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Названы полезные приемы при езде на автомобиле в снегопад
Названы полезные приемы при езде на автомобиле в снегопад
Эксперт журнала "За рулем" Илья Пименов перечислил полезные приемы езды на автомобиле в сильный снегопад. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T07:07
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россия
илья пименов
авто
за рулем
общество
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Эксперт журнала "За рулем" Илья Пименов перечислил полезные приемы езды на автомобиле в сильный снегопад.По словам автора материала, при уборке дорог между полосами зачастую остаются снежные переметы или наносы, которые могут осложнить выполнение маневров. "Чем острее будет угол, под которым вы въедете на заснеженный участок и выедете с него, тем лучше", — порекомендовал он.При сильном снегопаде следует помнить о световых приборах. Так, некоторые водители включают в светлое время суток лишь дневные ходовые огни, при этом задние габаритные огни не горят. "Если снег плотный, густой, вашу машину сзади видно гораздо хуже, чем с включенными габаритами", — предупредил Пименов, призвав всегда включать ближний свет при плохой погоде.Как пишет эксперт, в снегопад многие водители теряются и начинают смещаться по дороге или занимать две полосы, так как не видят разметку. "Сориентироваться очень просто, если смотреть на знаки направления движения, развешанные по полосам над дорогой", — отметил он.При поездках по заснеженным дорогам также следует помнить о том, что необходимо плавно нажимать педаль газа, так же максимально плавно тормозить. "Срывы в скольжение случаются при резком нажатии педали акселератора или резком торможении", — указал Пименов.По его словам, повороты, особенно на незнакомой дороге, необходимо также проходить на ровном газе, сбрасывая обороты до него и добавляя после. При этом траекторию движения следует выбирать так, чтобы в повороте не приходилось доворачивать руль.
https://ria.ru/20210213/perekrytiya-1597378678.html
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россия, илья пименов, авто, за рулем, общество

Названы полезные приемы при езде на автомобиле в снегопад

07:07 14.02.2021 (обновлено: 14:11 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Эксперт журнала "За рулем" Илья Пименов перечислил полезные приемы езды на автомобиле в сильный снегопад.
По словам автора материала, при уборке дорог между полосами зачастую остаются снежные переметы или наносы, которые могут осложнить выполнение маневров. "Чем острее будет угол, под которым вы въедете на заснеженный участок и выедете с него, тем лучше", — порекомендовал он.
Снегоуборочная техника на МКАД - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 22:17
На МКАД перекрывают движение для проезда снегоуборочной техники
При сильном снегопаде следует помнить о световых приборах. Так, некоторые водители включают в светлое время суток лишь дневные ходовые огни, при этом задние габаритные огни не горят. "Если снег плотный, густой, вашу машину сзади видно гораздо хуже, чем с включенными габаритами", — предупредил Пименов, призвав всегда включать ближний свет при плохой погоде.
Как пишет эксперт, в снегопад многие водители теряются и начинают смещаться по дороге или занимать две полосы, так как не видят разметку. "Сориентироваться очень просто, если смотреть на знаки направления движения, развешанные по полосам над дорогой", — отметил он.
При поездках по заснеженным дорогам также следует помнить о том, что необходимо плавно нажимать педаль газа, так же максимально плавно тормозить. "Срывы в скольжение случаются при резком нажатии педали акселератора или резком торможении", — указал Пименов.
По его словам, повороты, особенно на незнакомой дороге, необходимо также проходить на ровном газе, сбрасывая обороты до него и добавляя после. При этом траекторию движения следует выбирать так, чтобы в повороте не приходилось доворачивать руль.
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РоссияИлья ПименовАвтоЗа рулемОбщество
 
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