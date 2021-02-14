https://ria.ru/20210214/sklad-1597414229.html

При обрушении крыши склада на юге Москвы погиб человек

При обрушении крыши склада на юге Москвы погиб человек

В московском районе Царицыно обрушилась крыша склада площадью в тысячу квадратных метров, сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T12:35

2021-02-14T12:35

2021-02-14T14:19

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В московском районе Царицыно обрушилась крыша склада площадью в тысячу квадратных метров, сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций.По информации спасателей, в результате погиб один человек, его тело извлекли из-под завалов. Инцидент произошел на улице Промышленной, дом 11а, строение 45. По открытым данным, в здании располагалась транспортная компания.Как передает "360", на месте ЧП работают спасатели и бригада скорой помощи. Точное число пострадавших уточняется. Причину обрушения пока не установили.Следователи возбудили уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

https://ria.ru/20210214/shakhta-1597388763.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия