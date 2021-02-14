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При обрушении крыши склада на юге Москвы погиб человек
При обрушении крыши склада на юге Москвы погиб человек
В московском районе Царицыно обрушилась крыша склада площадью в тысячу квадратных метров, сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T12:35
2021-02-14T12:35
2021-02-14T14:19
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В московском районе Царицыно обрушилась крыша склада площадью в тысячу квадратных метров, сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций.По информации спасателей, в результате погиб один человек, его тело извлекли из-под завалов. Инцидент произошел на улице Промышленной, дом 11а, строение 45. По открытым данным, в здании располагалась транспортная компания.Как передает "360", на месте ЧП работают спасатели и бригада скорой помощи. Точное число пострадавших уточняется. Причину обрушения пока не установили.Следователи возбудили уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.
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москва, происшествия
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В московском районе Царицыно обрушилась крыша склада площадью в тысячу квадратных метров, сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций.
По информации спасателей, в результате погиб один человек, его тело извлекли из-под завалов. Инцидент произошел на улице Промышленной, дом 11а, строение 45. По открытым данным, в здании располагалась транспортная компания.
Как передает "360
", на месте ЧП работают спасатели и бригада скорой помощи. Точное число пострадавших уточняется. Причину обрушения пока не установили.
Следователи возбудили уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.