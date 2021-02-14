Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии
22:05 14.02.2021 (обновлено: 22:57 14.02.2021)
© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Боевики готовят очередную провокацию против властей Сирии, в провинцию Идлиб прибыли "Белые каски" с оборудованием для видеосъемок, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Однако Дамаск обвиняет ее в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии. Ведомство, в частности, возлагало на организацию ответственность за провокацию, которая дала Западу повод обвинить руководство САР в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
"По имеющейся информации, боевики незаконных вооруженных формирований осуществляют подготовку к проведению провокации с целью обвинить сирийские правительственные силы в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации", — сказал Сытник.
Он отметил, что в районе населенного пункта Фуаа провинции Идлиб зафиксировали активность боевиков террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Туда также прибыли "Белые каски".
"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", — заявил Сытник.
Кроме того, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 36 обстрелов со стороны группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны — 28 обстрелов), из них в провинции Идлиб — 15 обстрелов, в провинции Латакия — 13 обстрелов, в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Хама — шесть обстрелов. По словам Сытника, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, добавил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го Россия объявила о разгроме террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление республики, а также возвращение беженцев.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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