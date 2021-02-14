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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20210214/siriya-1597457909.html
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии
Боевики готовят очередную провокацию против властей Сирии, в провинцию Идлиб прибыли "Белые каски" с оборудованием для видеосъемок, сообщил на брифинге... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T22:05
2021-02-14T22:57
война в сирии
россия
белые каски
джабхат ан-нусра
идлиб (мухафаза)
сирия
в мире
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Боевики готовят очередную провокацию против властей Сирии, в провинцию Идлиб прибыли "Белые каски" с оборудованием для видеосъемок, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Однако Дамаск обвиняет ее в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии. Ведомство, в частности, возлагало на организацию ответственность за провокацию, которая дала Западу повод обвинить руководство САР в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск."По имеющейся информации, боевики незаконных вооруженных формирований осуществляют подготовку к проведению провокации с целью обвинить сирийские правительственные силы в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации", — сказал Сытник.Он отметил, что в районе населенного пункта Фуаа провинции Идлиб зафиксировали активность боевиков террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Туда также прибыли "Белые каски".Кроме того, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 36 обстрелов со стороны группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны — 28 обстрелов), из них в провинции Идлиб — 15 обстрелов, в провинции Латакия — 13 обстрелов, в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Хама — шесть обстрелов. По словам Сытника, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, добавил он.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го Россия объявила о разгроме террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление республики, а также возвращение беженцев.*Террористические организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20210213/siriya-1597333135.html
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россия, белые каски, джабхат ан-нусра, идлиб (мухафаза), сирия, в мире

Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии

22:05 14.02.2021 (обновлено: 22:57 14.02.2021)
 
© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© Фото : SANA
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Боевики готовят очередную провокацию против властей Сирии, в провинцию Идлиб прибыли "Белые каски" с оборудованием для видеосъемок, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Однако Дамаск обвиняет ее в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии. Ведомство, в частности, возлагало на организацию ответственность за провокацию, которая дала Западу повод обвинить руководство САР в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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"По имеющейся информации, боевики незаконных вооруженных формирований осуществляют подготовку к проведению провокации с целью обвинить сирийские правительственные силы в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации", — сказал Сытник.
Он отметил, что в районе населенного пункта Фуаа провинции Идлиб зафиксировали активность боевиков террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Туда также прибыли "Белые каски".

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", — заявил Сытник.

Кроме того, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 36 обстрелов со стороны группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны — 28 обстрелов), из них в провинции Идлиб — 15 обстрелов, в провинции Латакия — 13 обстрелов, в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Хама — шесть обстрелов. По словам Сытника, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, добавил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го Россия объявила о разгроме террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление республики, а также возвращение беженцев.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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Война в СирииРоссияБелые каскиДжабхат ан-НусраИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
 
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