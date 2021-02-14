https://ria.ru/20210214/shtamm-1597456832.html

Британский штамм коронавируса все равно придет в Россию, заявил врач

Британский штамм коронавируса все равно придет в Россию, заявил врач

Россия не сможет избежать распространения британского штамма коронавируса, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T21:32

2021-02-14T21:32

2021-02-14T21:32

распространение коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1920x0_80_0_0_d3fc015ffb0289f594e279fd07f50e36.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия не сможет избежать распространения британского штамма коронавируса, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков."Сейчас вирус настолько видоизменяется, что первого того самого штамма китайского вируса уже нет, теперь циркулируют уже совершенно другие его подвиды. И вот этот британский вирус все равно к нам придет. Никуда мы от этого не денемся. И вот люди, которые еще не переболели, для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка, чтобы заразиться", - сказал он в эфире радио "Вести ФМ".По словам Тимакова, в середине весны в России будет подъем заболеваемости коронавирусом."Весной у людей снижается иммунитет... Снижение иммунитета будет способствовать росту обычных ОРВИ заболеваний. И естественно для людей, которым сейчас коронавирус был не опасен при хорошем состоянии иммунитета, им нужно было большое количество вируса, чтобы заразиться, весной для этого же человека, чтобы заразиться, вируса уже нужно будет меньше", - добавил Тимаков.Инфекционист подчеркнул, что отменять масочный режим в нынешней ситуации ни в коем случае нельзя.

https://ria.ru/20210212/zarazheniya-1597269901.html

https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597402633.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, общество