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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210214/shtamm-1597456832.html
Британский штамм коронавируса все равно придет в Россию, заявил врач
Британский штамм коронавируса все равно придет в Россию, заявил врач
Россия не сможет избежать распространения британского штамма коронавируса, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T21:32
2021-02-14T21:32
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия не сможет избежать распространения британского штамма коронавируса, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков."Сейчас вирус настолько видоизменяется, что первого того самого штамма китайского вируса уже нет, теперь циркулируют уже совершенно другие его подвиды. И вот этот британский вирус все равно к нам придет. Никуда мы от этого не денемся. И вот люди, которые еще не переболели, для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка, чтобы заразиться", - сказал он в эфире радио "Вести ФМ".По словам Тимакова, в середине весны в России будет подъем заболеваемости коронавирусом."Весной у людей снижается иммунитет... Снижение иммунитета будет способствовать росту обычных ОРВИ заболеваний. И естественно для людей, которым сейчас коронавирус был не опасен при хорошем состоянии иммунитета, им нужно было большое количество вируса, чтобы заразиться, весной для этого же человека, чтобы заразиться, вируса уже нужно будет меньше", - добавил Тимаков.Инфекционист подчеркнул, что отменять масочный режим в нынешней ситуации ни в коем случае нельзя.
https://ria.ru/20210212/zarazheniya-1597269901.html
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новый штамм коронавируса в британии, евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, общество

Британский штамм коронавируса все равно придет в Россию, заявил врач

21:32 14.02.2021
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© AP Photo / CDC
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия не сможет избежать распространения британского штамма коронавируса, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Сейчас вирус настолько видоизменяется, что первого того самого штамма китайского вируса уже нет, теперь циркулируют уже совершенно другие его подвиды. И вот этот британский вирус все равно к нам придет. Никуда мы от этого не денемся. И вот люди, которые еще не переболели, для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка, чтобы заразиться", - сказал он в эфире радио "Вести ФМ".
Медицинский персонал в госпитале для пациентов с COVID-19 United Memorial Medical Center в Хьюстоне, штат Техас, США - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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По словам Тимакова, в середине весны в России будет подъем заболеваемости коронавирусом.
"Весной у людей снижается иммунитет... Снижение иммунитета будет способствовать росту обычных ОРВИ заболеваний. И естественно для людей, которым сейчас коронавирус был не опасен при хорошем состоянии иммунитета, им нужно было большое количество вируса, чтобы заразиться, весной для этого же человека, чтобы заразиться, вируса уже нужно будет меньше", - добавил Тимаков.
Инфекционист подчеркнул, что отменять масочный режим в нынешней ситуации ни в коем случае нельзя.
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Распространение коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыОбщество
 
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