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Один человек погиб при обрушении на шахте в Кузбассе
Один человек погиб при обрушении на шахте в Кузбассе
Один человек погиб в результате обрушения породы на шахте в Кузбассе, на поверхность выведены 92 человека, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T02:05
2021-02-14T02:05
2021-02-14T02:17
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
происшествия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Один человек погиб в результате обрушения породы на шахте в Кузбассе, на поверхность выведены 92 человека, сообщили в МЧС России.Ранее МЧС РФ сообщило об обрушении породы в штреке на горнодобывающем предприятии в Новокузнецком городском округе, на момент ЧП там находились 98 человек."Сейчас 92 человека выведены на поверхность, пять человек остаются для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты, один человек погиб", - отметили в ведомстве.Добавляется, что на месте работают 24 специалиста МЧС России, задействованы пять единиц техники.
https://ria.ru/20210127/shakhter-1594723980.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, происшествия