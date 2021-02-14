https://ria.ru/20210214/shakhta-1597388763.html

Один человек погиб при обрушении на шахте в Кузбассе

Один человек погиб при обрушении на шахте в Кузбассе

Один человек погиб в результате обрушения породы на шахте в Кузбассе, на поверхность выведены 92 человека, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T02:05

2021-02-14T02:05

2021-02-14T02:17

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемеровская область

происшествия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Один человек погиб в результате обрушения породы на шахте в Кузбассе, на поверхность выведены 92 человека, сообщили в МЧС России.Ранее МЧС РФ сообщило об обрушении породы в штреке на горнодобывающем предприятии в Новокузнецком городском округе, на момент ЧП там находились 98 человек."Сейчас 92 человека выведены на поверхность, пять человек остаются для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты, один человек погиб", - отметили в ведомстве.Добавляется, что на месте работают 24 специалиста МЧС России, задействованы пять единиц техники.

https://ria.ru/20210127/shakhter-1594723980.html

россия

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, происшествия