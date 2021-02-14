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Под завалами на шахте в Кузбассе могут оставаться пять человек
Под завалами на шахте в Кузбассе могут оставаться пять человек
После обрушения на шахте в Кузбассе под землей могут оставаться пять человек, МЧС России сообщило, что на поверхность вывели уже 93 горняка. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T01:44
2021-02-14T01:44
2021-02-14T02:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
происшествия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. После обрушения на шахте в Кузбассе под землей могут оставаться пять человек, МЧС России сообщило, что на поверхность вывели уже 93 горняка.Ранее МЧС России сообщало об обрушении породы в штреке на горнодобывающем предприятии в Новокузнецком городском округе, на момент ЧП там находились 98 человек."На данный момент вышли на поверхность 93 человека", - отметили в ведомстве..
https://ria.ru/20210127/shakhter-1594723980.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, происшествия