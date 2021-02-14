https://ria.ru/20210214/shakhta-1597388257.html

Под завалами на шахте в Кузбассе могут оставаться пять человек

Под завалами на шахте в Кузбассе могут оставаться пять человек

После обрушения на шахте в Кузбассе под землей могут оставаться пять человек, МЧС России сообщило, что на поверхность вывели уже 93 горняка. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T01:44

2021-02-14T01:44

2021-02-14T02:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемеровская область

происшествия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. После обрушения на шахте в Кузбассе под землей могут оставаться пять человек, МЧС России сообщило, что на поверхность вывели уже 93 горняка.Ранее МЧС России сообщало об обрушении породы в штреке на горнодобывающем предприятии в Новокузнецком городском округе, на момент ЧП там находились 98 человек."На данный момент вышли на поверхность 93 человека", - отметили в ведомстве..

https://ria.ru/20210127/shakhter-1594723980.html

россия

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, происшествия