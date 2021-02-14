https://ria.ru/20210214/sanktsii-1597248146.html

Дорого обошлось: Европа потеряла миллиарды из-за России

Дорого обошлось: Европа потеряла миллиарды из-за России

Брюссель готовит новые санкции против Москвы, хотя за годы политического противостояния Евросоюз потерял от взаимных ограничений больше, чем Россия... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T08:00

2021-02-14T08:00

2021-02-14T08:03

жозеп боррель

санкции

северный поток — 2

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Брюссель готовит новые санкции против Москвы, хотя за годы политического противостояния Евросоюз потерял от взаимных ограничений больше, чем Россия. Экономический ущерб исчисляется десятками миллиардов евро. Как пострадала Европа и кто понес наибольшие потери — в материале РИА Новости.Допустимые потериСанкции как таковые — не цель Евросоюза, это лишь инструмент, эффективный в отношении России, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. Глава евродипломатии Жозеп Боррель добавил, что после ареста Алексея Навального последует наказание за нарушение прав человека.Евросоюз ввел экономические санкции против России летом 2014-го из-за конфликта на Украине. Позже расширил их. Лидеры стран ЕС в марте 2015 года увязали эти меры с выполнением Минских соглашений. Москва указала, что Россия — не сторона внутриукраинского конфликта и не субъект Минских соглашений, а лишь посредник в процессе урегулирования. И приняла ответные ограничения. В Европейском парламенте тогда утверждали, что cекторальные санкции "оказались болезненными и усугубили экономический спад (в России. — Прим. ред.), вызванный обвалом цен на нефть". А их основное краткосрочное влияние "выразилось в ограничении доступа к западному кредитованию, притоку инвестиций" и невозможности возврата "к более высоким темпам экономического роста".Дружественный огоньВ 2019-м итоги "санкционной пятилетки" проанализировали экономисты Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиан Хинц из Кильского института мировой экономики. По их подсчетам, на Россию приходится чуть больше половины убытков от западных санкций — 2,2 миллиарда долларов в месяц. Остальные 45% на общую сумму 1,8 миллиарда делят между собой инициаторы ограничений. Эти данные опубликованы в исследовании "Дружественный огонь: влияние на торговлю санкций против России, а также ответных санкций".Схему подсчета Крозе и Хинца описал влиятельный научный журнал Economic Policy. Базой послужили оценки того, как могла бы развиваться международная торговля без взаимных ограничений и при стабильной рыночной конъюнктуре.Разница между потенциальными торговыми потоками по всем категориям товаров с тем, что на самом деле, и показала потери. Выяснилось, что суммарный ежемесячный ущерб — четыре миллиарда долларов. И больше всех теряет Германия — 38%, 667 миллионов долларов. Сильно пострадали и французские компании. Как отмечается в исследовании Крозе и Хинца, экспорт, перенаправленный в другие страны, все равно не компенсировал убытки.Недавно в Министерстве экономики и энергетики Германии констатировали: европейский бизнес с 2014 года потерял миллиарды из-за санкций против России, а замороженные активы и денежные средства российских граждан и компаний, попавших в черный список, — это порой несколько сотен евро.В 2018 году Германия занесла в санкционную базу данных замороженных активов и денежных средств порядка 485 тысяч евро, Ирландия — 24 тысячи, Италия — 94 тысячи, Нидерланды — 806 евро. Выделяется только Кипр — более трех миллионов евро.В 2019-м этот же показатель в ФРГ — 337 тысяч евро, Ирландии — 77 тысяч, Италии — 148 тысяч, Нидерландах — 819 евро. В 2020-м в Германии — 341 тысяча евро, Нидерландах — 761 евро.В Берлине не раз указывали, что Германия сильнее всех страдает от санкционной войны. Летом прошлого года депутат бундестага Маркус Фронмайер приводил данные, близкие к результатам Крозе и Хинца: 618 миллионов евро в месяц (7,4 миллиарда в год, 40% всех убытков ЕС).Главные пострадавшиеСанкционную войну между Брюсселем и Москвой также подробно изучили экономисты Венского института международных экономических исследований (Wiener Institut fur Internationale Wirtschaftsvergleiche — WIIW).Что касается секторов экономики, то тут в "антилидерах" текстильная промышленность, фармацевтика, электрическое, механическое и транспортное оборудование.Авторы исследования также отмечают, что продукты питания (на импорт мяса, молока, рыбы, фруктов и овощей из ЕС Россия наложила эмбарго с августа 2014-го) "не играли важной роли в европейском экспорте" (за исключением стран Балтии, Финляндии, Германии, Нидерландов и Польши)."В России наблюдался лишь всплеск продовольственной инфляции, но одновременное импортозамещение способствовало возрождению сельского хозяйства, что стало одним из явных успехов экономики", — признали в WIIW.Доля экспорта ЕС в Россию сократилась вдвое. Но при этом зависимость от российских нефти и газа, особенно с учетом роста спроса на энергоносители и скорого завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", усилилась.

https://ria.ru/20210212/sanktsii-1597171925.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/es-1597246358.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/merkel-1596248936.html

https://ria.ru/20210115/potok-1593049246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, санкции, северный поток — 2, евросоюз, экономика