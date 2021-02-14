https://ria.ru/20210214/samolet-1597418703.html
Военный Ту-142 сел в Вологодской области из-за неисправности двигателя
Военный Ту-142 сел в Вологодской области из-за неисправности двигателя
Датчик неисправности двигателя сработал в самолете Ту-142 во время полета, сообщила пресс-служба Северного флота. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T13:44
2021-02-14T13:44
2021-02-14T14:20
ту-142мк
вологодская область
происшествия
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Датчик неисправности двигателя сработал в самолете Ту-142 во время полета, сообщила пресс-служба Северного флота."Командир воздушного судна принял решение прекратить полетное задание и благополучно совершил посадку на аэродроме вылета в Вологодской области", — говорится в сообщении.Причины ЧП на месте устанавливает специальная комиссия из Северного флота.
https://ria.ru/20200627/1573570865.html
вологодская область
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ту-142мк, вологодская область, происшествия