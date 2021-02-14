https://ria.ru/20210214/samolet-1597418703.html

Военный Ту-142 сел в Вологодской области из-за неисправности двигателя

Военный Ту-142 сел в Вологодской области из-за неисправности двигателя

Датчик неисправности двигателя сработал в самолете Ту-142 во время полета, сообщила пресс-служба Северного флота. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T13:44

2021-02-14T13:44

2021-02-14T14:20

ту-142мк

вологодская область

происшествия

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Датчик неисправности двигателя сработал в самолете Ту-142 во время полета, сообщила пресс-служба Северного флота."Командир воздушного судна принял решение прекратить полетное задание и благополучно совершил посадку на аэродроме вылета в Вологодской области", — говорится в сообщении.Причины ЧП на месте устанавливает специальная комиссия из Северного флота.

https://ria.ru/20200627/1573570865.html

вологодская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-142мк, вологодская область, происшествия