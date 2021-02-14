https://ria.ru/20210214/samolet-1597416203.html

Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Екатеринбург по технической причине

Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Екатеринбург по технической причине

Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший в воскресенье из Екатеринбурга в Уфу, вернулся в аэропорт "Кольцово" из-за срабатывания датчиков, сообщает... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T13:07

2021-02-14T13:07

2021-02-14T13:07

уфа

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший в воскресенье из Екатеринбурга в Уфу, вернулся в аэропорт "Кольцово" из-за срабатывания датчиков, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры."По технической причине рейс Екатеринбург-Уфа авиакомпании Red Wings вернулся на аэродром вылета в аэропорт Кольцово. Предварительная причина вынужденной посадки - сработка датчиков. На борту воздушного судна находилось 92 пассажира", - говорится в сообщении.Сейчас Свердловская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров.

https://ria.ru/20210213/samolet-1597323188.html

уфа

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, екатеринбург, происшествия