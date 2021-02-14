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Россия находится на "марше развития", считает Путин
Россия находится на "марше развития", считает Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия еще не достигла своего пика и находится "на марше развития", притом что в стране много проблем, это достаточно... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T00:29
2021-02-14T00:30
россия
владимир путин
сша
в мире
политика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия еще не достигла своего пика и находится "на марше развития", притом что в стране много проблем, это достаточно молодая нация, "сердцевиной" ее будущего являются патриотизм и любовь к родине.Об этом президент заявил на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали в эфире "России 24". В беседе речь зашла в том числе о Западе и США."Вот, вы сейчас сказали про исключительность. Они клятву приносят своему народу на чем? На Библии. А в Библии что сказано? Что перед господом все равны. В Библии брак - это союз между мужчиной и женщиной, он клянется на Библии и нарушает ее. Значит, он нарушает данную им клятву американскому народу? В этих вещах очень много противоречий. И это совсем не значит, что мы должны следовать их примеру", - сказал Путин.По его словам, "у каждого народа, как и у каждого человека, своя судьба". "Я верю в пассионарность, в теорию пассионарности. Это, собственно, как в природе, обществе, - идет развитие, пик, затухание. Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития", - подчеркнул президент РФ.Он отметил, что страна прошла через тяжелые испытания в 1990-х и начале 2000-х годов, но "она на марше развития". При этом, по его словам, "чувство патриотизма, любви к Родине, отечеству является сердцевиной нашего будущего"."Потому что если не любить свое отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, своих стариков, в которых мы отражаемся на самом деле, уничижать их и их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, оно есть", - заявил Путин."Вот, я смотрю по тому, что у нас происходит: проблем - море, но мы все-таки, в отличие от других старых или стареющих быстро наций, все-таки на подъеме, мы достаточно молодая нация. У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так по-простому, по-народному сказать", - добавил президент.Он отметил, что развитие возможно, если будет сохраняться межнациональное и межконфессиональное единство, уважение к каждому человеку, который проживает на этой территории."Чтобы каждый, кто здесь проживает, чувствовал, что это его родина, даже будучи представителем самого малого народа. Поэтому все это можно объединить одним словом - патриотизм. Все, что я вам говорю сейчас, я говорю спонтанно, прямо то, что в голову приходит. Если подумать, можно сформулировать, наверное, более образно и точно. Но по сути это будет именно то, что я сейчас сказал", - заключил Путин.
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россия, владимир путин, сша, в мире, политика

Россия находится на "марше развития", считает Путин

00:29 14.02.2021 (обновлено: 00:30 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия еще не достигла своего пика и находится "на марше развития", притом что в стране много проблем, это достаточно молодая нация, "сердцевиной" ее будущего являются патриотизм и любовь к родине.
Об этом президент заявил на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали в эфире "России 24". В беседе речь зашла в том числе о Западе и США.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
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Путин рассказал о прорыве России в сфере АПК
"Вот, вы сейчас сказали про исключительность. Они клятву приносят своему народу на чем? На Библии. А в Библии что сказано? Что перед господом все равны. В Библии брак - это союз между мужчиной и женщиной, он клянется на Библии и нарушает ее. Значит, он нарушает данную им клятву американскому народу? В этих вещах очень много противоречий. И это совсем не значит, что мы должны следовать их примеру", - сказал Путин.
По его словам, "у каждого народа, как и у каждого человека, своя судьба". "Я верю в пассионарность, в теорию пассионарности. Это, собственно, как в природе, обществе, - идет развитие, пик, затухание. Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития", - подчеркнул президент РФ.
Путин: Сначала хихикали, теперь настроение изменилось - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
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Он отметил, что страна прошла через тяжелые испытания в 1990-х и начале 2000-х годов, но "она на марше развития". При этом, по его словам, "чувство патриотизма, любви к Родине, отечеству является сердцевиной нашего будущего".
"Потому что если не любить свое отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, своих стариков, в которых мы отражаемся на самом деле, уничижать их и их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, оно есть", - заявил Путин.
"Вот, я смотрю по тому, что у нас происходит: проблем - море, но мы все-таки, в отличие от других старых или стареющих быстро наций, все-таки на подъеме, мы достаточно молодая нация. У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так по-простому, по-народному сказать", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
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Он отметил, что развитие возможно, если будет сохраняться межнациональное и межконфессиональное единство, уважение к каждому человеку, который проживает на этой территории.
"Чтобы каждый, кто здесь проживает, чувствовал, что это его родина, даже будучи представителем самого малого народа. Поэтому все это можно объединить одним словом - патриотизм. Все, что я вам говорю сейчас, я говорю спонтанно, прямо то, что в голову приходит. Если подумать, можно сформулировать, наверное, более образно и точно. Но по сути это будет именно то, что я сейчас сказал", - заключил Путин.
 
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