https://ria.ru/20210214/rak-1597393331.html
Бледность кожи назвали признаком смертельно опасной болезни
Бледность кожи назвали признаком смертельно опасной болезни
Бледность кожи может быть признаком рака кишечника. Об этом сообщает Express со ссылкой на британских онкологов. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T06:05
2021-02-14T06:05
2021-02-14T14:14
наука
рак
весь мир
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бледность кожи может быть признаком рака кишечника. Об этом сообщает Express со ссылкой на британских онкологов.В подавляющем большинстве случаев нездоровый цвет лица указывает на анемию. Однако этот симптом может проявиться в том случае, когда из-за онкологического заболевания в организме возникла острая нехватка железа, предупреждает издание.Основными признаками онкологического заболевания являются: кровь в стуле, изменение работы кишечника, постоянная боль в нижней части живота. Если один из этих симптомов сохраняется более трех недель, то нужно обратиться к врачу.Ранее стало известно, что вздутие живота может указывать не только на чрезмерное употребление продуктов, вызывающих повышенное газообразование, но и на рак кишечника.
https://ria.ru/20210204/rak-1596032755.html
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рак, весь мир
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Бледность кожи может быть признаком рака
кишечника. Об этом сообщает Express
со ссылкой на британских онкологов.
В подавляющем большинстве случаев нездоровый цвет лица указывает на анемию. Однако этот симптом может проявиться в том случае, когда из-за онкологического заболевания в организме возникла острая нехватка железа, предупреждает издание.
Основными признаками онкологического заболевания являются: кровь в стуле, изменение работы кишечника, постоянная боль в нижней части живота. Если один из этих симптомов сохраняется более трех недель, то нужно обратиться к врачу.
Ранее стало известно, что вздутие живота может указывать не только на чрезмерное употребление продуктов, вызывающих повышенное газообразование, но и на рак кишечника.