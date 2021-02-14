https://ria.ru/20210214/putin-1597418939.html

Путин высказался о развитии отношений России с Японией

Путин высказался о развитии отношений России с Японией

Россия хочет и будет развивать отношения с Японией, но не в противоречии с российской Конституцией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T13:56

2021-02-14T13:56

2021-02-14T13:56

россия

владимир путин

япония

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 фев - РИА Новости. Россия хочет и будет развивать отношения с Японией, но не в противоречии с российской Конституцией, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации", – сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1", где были показаны кадры встречи с главредами российских СМИ.

https://ria.ru/20210207/kurily-1596357571.html

россия

япония

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россия, владимир путин, япония