https://ria.ru/20210214/putin-1597383145.html

Путин рассказал о влиянии России на постсоветском пространстве

Путин рассказал о влиянии России на постсоветском пространстве

Усиление влияния России на постсоветском пространстве вызывает беспокойство, оппоненты РФ в рамках "разговоров о снижении напряженности в мире" будут пытаться... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T00:07

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снг

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Усиление влияния России на постсоветском пространстве вызывает беспокойство, оппоненты РФ в рамках "разговоров о снижении напряженности в мире" будут пытаться "оттаскивать" Россию от пространства СНГ, используя амбициозных и жаждущих власти людей, считает президент РФ Владимир Путин.На встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по телеканалу "Россия 24", он сказал, что оппоненты или потенциальные противники России давно используют амбициозных и жаждущих власти людей в своих интересах.По его словам, "жаждущих власти" людей, "безусловно, будут использовать для этих же самых целей"."Вот в рамках общих разговоров о снижении напряженности в мире, уверен, что от этих людей потребуют и таких решений", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20210214/navalnyy-1597383368.html

россия

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2021

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Путин о влиянии РФ на постсоветском пространстве "Усиление влияния РФ на постсоветском пространстве вызывает беспокойство, это то, от чего нас "будут оттаскивать", – заявил Путин на традиционной встрече с главными редакторами СМИ. 2021-02-14T00:07 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, россия, владимир путин, общество