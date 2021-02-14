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Путин рассказал о влиянии России на постсоветском пространстве
Путин рассказал о влиянии России на постсоветском пространстве
Усиление влияния России на постсоветском пространстве вызывает беспокойство, оппоненты РФ в рамках "разговоров о снижении напряженности в мире" будут пытаться... РИА Новости, 14.02.2021
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снг
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Усиление влияния России на постсоветском пространстве вызывает беспокойство, оппоненты РФ в рамках "разговоров о снижении напряженности в мире" будут пытаться "оттаскивать" Россию от пространства СНГ, используя амбициозных и жаждущих власти людей, считает президент РФ Владимир Путин.На встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по телеканалу "Россия 24", он сказал, что оппоненты или потенциальные противники России давно используют амбициозных и жаждущих власти людей в своих интересах.По его словам, "жаждущих власти" людей, "безусловно, будут использовать для этих же самых целей"."Вот в рамках общих разговоров о снижении напряженности в мире, уверен, что от этих людей потребуют и таких решений", - добавил президент РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Путин о влиянии РФ на постсоветском пространстве
"Усиление влияния РФ на постсоветском пространстве вызывает беспокойство, это то, от чего нас "будут оттаскивать", – заявил Путин на традиционной встрече с главными редакторами СМИ.
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снг, россия, владимир путин, общество

Путин рассказал о влиянии России на постсоветском пространстве

00:07 14.02.2021 (обновлено: 00:13 14.02.2021)
 
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Усиление влияния России на постсоветском пространстве вызывает беспокойство, оппоненты РФ в рамках "разговоров о снижении напряженности в мире" будут пытаться "оттаскивать" Россию от пространства СНГ, используя амбициозных и жаждущих власти людей, считает президент РФ Владимир Путин.
На встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по телеканалу "Россия 24", он сказал, что оппоненты или потенциальные противники России давно используют амбициозных и жаждущих власти людей в своих интересах.
"Наше влияние на постсоветском пространстве, как бы то ни было, оно растет. При всех сложностях. Ведь когда Союз разваливали, должны были понять насчет становления независимых государств со всеми вытекающими последствиями. Но, тем не менее, за последние годы наше влияние здесь растет. Тоже это вызывает беспокойство и тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать", - заявил Путин.
По его словам, "жаждущих власти" людей, "безусловно, будут использовать для этих же самых целей".
"Вот в рамках общих разговоров о снижении напряженности в мире, уверен, что от этих людей потребуют и таких решений", - добавил президент РФ.
Фигуранта этого используют именно сейчас – Путин о Навальном и незаконных акциях - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
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Путин рассказал, как противники России использовали Навального
 
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