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https://ria.ru/20210214/puteshestvie-1597234221.html
Эксперты рассказали, сколько стоят путешествия по России на 14 февраля
Эксперты рассказали, сколько стоят путешествия по России на 14 февраля
Путешествия на День святого Валентина стали дешевле, чем год назад, сообщает Biletix. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T05:21
2021-02-14T05:21
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туризм
новости - туризм
день святого валентина
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Путешествия на День святого Валентина стали дешевле, чем год назад, сообщает Biletix.96 процентов туристов, запланировавших поездку на День влюбленных, отправятся в тур по России. За границу купили авиабилеты лишь четыре процента пользователей. Год назад, до закрытия границ, отмечали праздник на родине лишь 62 процента клиентов сервиса.Средний чек на перелеты туда-обратно по РФ снизился на три процента, до 5,7 тысячи рублей, за границу — на 21 процент, до 11,4 тысячи рублей.Самые популярные направления — Сочи, Крым, Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург. А еще эксперты отметили, что в эти дни женщины путешествуют активнее мужчин.
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Эксперты рассказали, сколько стоят путешествия по России на 14 февраля

05:21 14.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко Молодые люди на Массандровском пляже в Ялте
 Молодые люди на Массандровском пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Путешествия на День святого Валентина стали дешевле, чем год назад, сообщает Biletix.
96 процентов туристов, запланировавших поездку на День влюбленных, отправятся в тур по России. За границу купили авиабилеты лишь четыре процента пользователей. Год назад, до закрытия границ, отмечали праздник на родине лишь 62 процента клиентов сервиса.
Средний чек на перелеты туда-обратно по РФ снизился на три процента, до 5,7 тысячи рублей, за границу — на 21 процент, до 11,4 тысячи рублей.
Самые популярные направления — Сочи, Крым, Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург.
А еще эксперты отметили, что в эти дни женщины путешествуют активнее мужчин.
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ТуризмЦеныавиабилетыОтдыхПраздникРоссияТуризмНовости - ТуризмДень святого ВалентинаМоскваСочиРеспублика КрымЕкатеринбургСанкт-Петербург
 
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