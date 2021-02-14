https://ria.ru/20210214/puteshestvie-1597234221.html

Эксперты рассказали, сколько стоят путешествия по России на 14 февраля

Эксперты рассказали, сколько стоят путешествия по России на 14 февраля

Путешествия на День святого Валентина стали дешевле, чем год назад, сообщает Biletix. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T05:21

2021-02-14T05:21

2021-02-14T05:21

цены

авиабилеты

отдых

праздник

туризм

россия

туризм

новости - туризм

день святого валентина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155166/89/1551668962_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_bbde349b2531b7e56f6ac6f51490de51.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Путешествия на День святого Валентина стали дешевле, чем год назад, сообщает Biletix.96 процентов туристов, запланировавших поездку на День влюбленных, отправятся в тур по России. За границу купили авиабилеты лишь четыре процента пользователей. Год назад, до закрытия границ, отмечали праздник на родине лишь 62 процента клиентов сервиса.Средний чек на перелеты туда-обратно по РФ снизился на три процента, до 5,7 тысячи рублей, за границу — на 21 процент, до 11,4 тысячи рублей.Самые популярные направления — Сочи, Крым, Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург. А еще эксперты отметили, что в эти дни женщины путешествуют активнее мужчин.

https://ria.ru/20210212/lyubov-1597071428.html

россия

москва

сочи

республика крым

екатеринбург

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены, авиабилеты, отдых, праздник, россия, туризм, новости - туризм, день святого валентина, москва, сочи, республика крым, екатеринбург, санкт-петербург