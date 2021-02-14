https://ria.ru/20210214/puteshestvie-1597234221.html
Эксперты рассказали, сколько стоят путешествия по России на 14 февраля
Эксперты рассказали, сколько стоят путешествия по России на 14 февраля
Путешествия на День святого Валентина стали дешевле, чем год назад, сообщает Biletix. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T05:21
2021-02-14T05:21
2021-02-14T05:21
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Путешествия на День святого Валентина стали дешевле, чем год назад, сообщает Biletix.96 процентов туристов, запланировавших поездку на День влюбленных, отправятся в тур по России. За границу купили авиабилеты лишь четыре процента пользователей. Год назад, до закрытия границ, отмечали праздник на родине лишь 62 процента клиентов сервиса.Средний чек на перелеты туда-обратно по РФ снизился на три процента, до 5,7 тысячи рублей, за границу — на 21 процент, до 11,4 тысячи рублей.Самые популярные направления — Сочи, Крым, Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург. А еще эксперты отметили, что в эти дни женщины путешествуют активнее мужчин.
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цены, авиабилеты, отдых, праздник, россия, туризм, новости - туризм, день святого валентина, москва, сочи, республика крым, екатеринбург, санкт-петербург
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Путешествия на День святого Валентина стали дешевле, чем год назад, сообщает Biletix.
96 процентов туристов, запланировавших поездку на День влюбленных, отправятся в тур по России. За границу купили авиабилеты лишь четыре процента пользователей. Год назад, до закрытия границ, отмечали праздник на родине лишь 62 процента клиентов сервиса.
Средний чек на перелеты туда-обратно по РФ снизился на три процента, до 5,7 тысячи рублей, за границу — на 21 процент, до 11,4 тысячи рублей.
Самые популярные направления — Сочи, Крым, Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург.
А еще эксперты отметили, что в эти дни женщины путешествуют активнее мужчин.