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В Нижегородской области посреди деревни провалилась почва
В Нижегородской области посреди деревни провалилась почва
Карстовый провал длиной около десяти метров и глубиной примерно пять метров образовался посреди деревни Бабасово в Нижегородской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T22:51
2021-02-14T22:51
2021-02-14T23:42
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
павловский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев — РИА Новости. Карстовый провал длиной около десяти метров и глубиной примерно пять метров образовался посреди деревни Бабасово в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.Инцидент произошел в Павловском районе, сообщение об этом поступило в воскресенье в 21:15."Провал образовался в трех метрах от дачного дома и в ста метрах от ближайшего жилого дома, угрозы населенному пункту нет. Погибших, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
нижегородская область
павловский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, павловский район, происшествия