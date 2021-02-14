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В Нижегородской области посреди деревни провалилась почва

В Нижегородской области посреди деревни провалилась почва

Карстовый провал длиной около десяти метров и глубиной примерно пять метров образовался посреди деревни Бабасово в Нижегородской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T22:51

2021-02-14T22:51

2021-02-14T23:42

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

павловский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев — РИА Новости. Карстовый провал длиной около десяти метров и глубиной примерно пять метров образовался посреди деревни Бабасово в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.Инцидент произошел в Павловском районе, сообщение об этом поступило в воскресенье в 21:15."Провал образовался в трех метрах от дачного дома и в ста метрах от ближайшего жилого дома, угрозы населенному пункту нет. Погибших, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

нижегородская область

павловский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, павловский район, происшествия