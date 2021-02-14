https://ria.ru/20210214/protest-1597449813.html

На протестной акции в Афинах полицейских забросали апельсинами

На протестной акции в Афинах полицейских забросали апельсинами

Небольшие столкновения участников демонстрации против ограничений из-за коронавируса с полицией произошли в воскресенье во второй половине дня на площади... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T19:51

2021-02-14T19:51

2021-02-14T20:00

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АФИНЫ, 14 фев - РИА Новости. Небольшие столкновения участников демонстрации против ограничений из-за коронавируса с полицией произошли в воскресенье во второй половине дня на площади Синтагма в центре Афин возле парламента, полиция применила слезоточивый газ, сообщает издание "Прото тема".На митинг по призыву, распространенному через соцсети, собрались около 400 человек, требовавшие отменить обязательное ношение маски. Люди, многие из которых были с флагами Греции, спели национальный гимн. Несколько человек развернули большой прозрачный баннер с надписью "Маска это намордник. Хотим вернуть наши жизни. Мы боремся за свои права", у некоторых были небольшие плакаты."Инциденты начались, когда кто-то из собравшихся бросил в полицию апельсины. Полиция ответила слезоточивым газом, чтобы разогнать толпу", - пишет издание.Несколько человек были задержаны. Одна женщина потеряла сознание.В Греции с 7 ноября действует всеобщий карантин. В Афинах, Салониках и Халкидики с 6 февраля по 15 февраля комендантский час действует с 6 вечера до 5 утра, а с 11 февраля в столичном регионе Аттика введен жесткий карантин, работают только продуктовые магазины и аптеки, усилен контроль за соблюдением санитарных мер.Штраф за отсутствие маски составляет 300 евро. С начала карантина полиция выписала штрафов более, чем на 46 миллионов евро. За нарушение санитарных мер и ограничений на работу магазинов и заведений общепита арестованы более 1150 человек.

https://ria.ru/20210208/afon-1596488132.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/koronavirus-1596854765.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, салоники, греция, афины, в мире