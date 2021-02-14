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Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний
Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний
Ученые выяснили, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Nature. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T17:53
2021-02-14T22:27
здоровье - общество
южная корея
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Nature.Корейские специалисты провели метаанализ исследований, в рамках которых участники в возрасте старше 18 лет включали в рацион перец или его производные на период от четырех до 12 недель.Ученые выяснили, что содержащееся в стручковом перце вещество снижает риск развития метаболического синдрома — комплекса нарушений обмена веществ, являющегося причиной развития болезней сердца и диабета второго типа. В частности, стручковый перец действует сразу в нескольких направлениях за счет снижения уровня холестерина и ярковыраженного антиоксидантного эффекта.Исследование также показало, что употребление перца может помочь нормализовать уровень сахара в организме за счет уменьшения воспаления. Однако авторы отметили, что для подтверждения этого полезного свойства продукта необходимы дополнительные клинические испытания.
https://ria.ru/20200602/1572334811.html
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здоровье - общество, южная корея

Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний

17:53 14.02.2021 (обновлено: 22:27 14.02.2021)
 
© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© Depositphotos / stevanovicigor
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Корейские специалисты провели метаанализ исследований, в рамках которых участники в возрасте старше 18 лет включали в рацион перец или его производные на период от четырех до 12 недель.
Ученые выяснили, что содержащееся в стручковом перце вещество снижает риск развития метаболического синдрома — комплекса нарушений обмена веществ, являющегося причиной развития болезней сердца и диабета второго типа. В частности, стручковый перец действует сразу в нескольких направлениях за счет снижения уровня холестерина и ярковыраженного антиоксидантного эффекта.
Исследование также показало, что употребление перца может помочь нормализовать уровень сахара в организме за счет уменьшения воспаления. Однако авторы отметили, что для подтверждения этого полезного свойства продукта необходимы дополнительные клинические испытания.
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