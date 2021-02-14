https://ria.ru/20210214/produkt-1597441429.html
Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний
Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний
Ученые выяснили, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Nature. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T17:53
2021-02-14T17:53
2021-02-14T22:27
здоровье - общество
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152646/21/1526462109_0:225:4284:2635_1920x0_80_0_0_110e3ea0f4acb89853eb634af5139f82.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Nature.Корейские специалисты провели метаанализ исследований, в рамках которых участники в возрасте старше 18 лет включали в рацион перец или его производные на период от четырех до 12 недель.Ученые выяснили, что содержащееся в стручковом перце вещество снижает риск развития метаболического синдрома — комплекса нарушений обмена веществ, являющегося причиной развития болезней сердца и диабета второго типа. В частности, стручковый перец действует сразу в нескольких направлениях за счет снижения уровня холестерина и ярковыраженного антиоксидантного эффекта.Исследование также показало, что употребление перца может помочь нормализовать уровень сахара в организме за счет уменьшения воспаления. Однако авторы отметили, что для подтверждения этого полезного свойства продукта необходимы дополнительные клинические испытания.
https://ria.ru/20200602/1572334811.html
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152646/21/1526462109_236:0:4048:2859_1920x0_80_0_0_0f7d2dbacad450516a879b3344e3cafd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, южная корея
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Ученые выяснили, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Корейские специалисты провели метаанализ исследований, в рамках которых участники в возрасте старше 18 лет включали в рацион перец или его производные на период от четырех до 12 недель.
Ученые выяснили, что содержащееся в стручковом перце вещество снижает риск развития метаболического синдрома — комплекса нарушений обмена веществ, являющегося причиной развития болезней сердца и диабета второго типа. В частности, стручковый перец действует сразу в нескольких направлениях за счет снижения уровня холестерина и ярковыраженного антиоксидантного эффекта.
Исследование также показало, что употребление перца может помочь нормализовать уровень сахара в организме за счет уменьшения воспаления. Однако авторы отметили, что для подтверждения этого полезного свойства продукта необходимы дополнительные клинические испытания.