https://ria.ru/20210214/produkt-1597441429.html

Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний

Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые выяснили, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Nature. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T17:53

2021-02-14T17:53

2021-02-14T22:27

здоровье - общество

южная корея

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Nature.Корейские специалисты провели метаанализ исследований, в рамках которых участники в возрасте старше 18 лет включали в рацион перец или его производные на период от четырех до 12 недель.Ученые выяснили, что содержащееся в стручковом перце вещество снижает риск развития метаболического синдрома — комплекса нарушений обмена веществ, являющегося причиной развития болезней сердца и диабета второго типа. В частности, стручковый перец действует сразу в нескольких направлениях за счет снижения уровня холестерина и ярковыраженного антиоксидантного эффекта.Исследование также показало, что употребление перца может помочь нормализовать уровень сахара в организме за счет уменьшения воспаления. Однако авторы отметили, что для подтверждения этого полезного свойства продукта необходимы дополнительные клинические испытания.

https://ria.ru/20200602/1572334811.html

южная корея

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, южная корея