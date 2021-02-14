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Пожар в здании в центре Москвы ликвидировали
Пожар в здании в центре Москвы ликвидировали
Пожар в здании в центре Москвы потушили, площадь составила 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T22:19
2021-02-14T22:19
2021-02-14T22:26
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пожар в здании в центре Москвы потушили, площадь составила 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее сообщалось, что возгорание произошло по адресу улица Мясницкая, дом 24/7 строение 3. Около 40 человек эвакуировали из здания. Открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля."22.07 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия