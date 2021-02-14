https://ria.ru/20210214/pozhar-1597458546.html

Пожар в здании в центре Москвы ликвидировали

Пожар в здании в центре Москвы ликвидировали

Пожар в здании в центре Москвы потушили, площадь составила 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T22:19

2021-02-14T22:19

2021-02-14T22:26

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пожар в здании в центре Москвы потушили, площадь составила 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее сообщалось, что возгорание произошло по адресу улица Мясницкая, дом 24/7 строение 3. Около 40 человек эвакуировали из здания. Открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля."22.07 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210214/pozhar-1597403945.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия