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В Петербурге загорелось здание автосервиса
В Петербурге загорелось здание автосервиса
Здание автосервиса горит на площади более 100 квадратных метров на территории бывшего предприятия "Красный Треугольник" в Петербурге, пожар локализован,... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T21:03
2021-02-14T21:03
2021-02-14T21:10
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Здание автосервиса горит на площади более 100 квадратных метров на территории бывшего предприятия "Красный Треугольник" в Петербурге, пожар локализован, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС."На набережной Обводного канала, 134, территории бывшего предприятия Красный Треугольник, произошел пожар. Горение обстановки в здании автосервиса высотой 10 метров. Площадь горения - 100 квадратных метров", - говорится в сообщении. Информация о погибших и пострадавших пока отсутствует.Как уточнили спасатели, пожар уже локализован.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия