https://ria.ru/20210214/pozhar-1597455244.html

В Петербурге загорелось здание автосервиса

В Петербурге загорелось здание автосервиса

Здание автосервиса горит на площади более 100 квадратных метров на территории бывшего предприятия "Красный Треугольник" в Петербурге, пожар локализован,... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T21:03

2021-02-14T21:03

2021-02-14T21:10

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg

С -ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Здание автосервиса горит на площади более 100 квадратных метров на территории бывшего предприятия "Красный Треугольник" в Петербурге, пожар локализован, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС."На набережной Обводного канала, 134, территории бывшего предприятия Красный Треугольник, произошел пожар. Горение обстановки в здании автосервиса высотой 10 метров. Площадь горения - 100 квадратных метров", - говорится в сообщении. Информация о погибших и пострадавших пока отсутствует.Как уточнили спасатели, пожар уже локализован.

https://ria.ru/20210214/pozhar-1597454973.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия