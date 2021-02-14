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Новак оценил степень готовности "Северного потока — 2"
Новак оценил степень готовности "Северного потока — 2"
Созданное "Газпромом" совместное предприятие уже более чем на 95% реализовало трубопровод "Северный поток — 2", отметил вице-премьер Александр Новак в программе РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T15:16
2021-02-14T15:46
россия
северный поток — 2
александр новак
экономика
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Созданное "Газпромом" совместное предприятие уже более чем на 95% реализовало трубопровод "Северный поток — 2", отметил вице-премьер Александр Новак в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".Новак напомнил, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект, который вместе с "Газпромом" реализуют иностранные компании. Их заинтересованность в завершении строительства и законность таких работ исключают риск неиспользования магистрали.Он пояснил, что существует "конкурентная борьба со стороны американских партнеров", которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. Это нерыночные методы конкуренции, считает Новак."А если говорить о законодательстве, юридической стороне вопроса, этот проект абсолютно законен, соответствует всем требованиям европейского законодательства, поэтому и страны, которые участвуют в нем, они заинтересованы в реализации этого проекта", — заключил он."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, которые неоднократно вводили экономические ограничения против "Северного потока — 2". Несмотря на это, работы по строительству подходят к завершению: 6 февраля судно "Фортуна" приступило к укладке 120-километрового участка в водах Дании, после этого останется последний участок в 28 километров — в водах Германии.
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россия, северный поток — 2, александр новак, экономика

Новак оценил степень готовности "Северного потока — 2"

15:16 14.02.2021 (обновлено: 15:46 14.02.2021)
 
© REUTERS / Stine Jacobsen/File PhotoПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© REUTERS / Stine Jacobsen/File Photo
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Созданное "Газпромом" совместное предприятие уже более чем на 95% реализовало трубопровод "Северный поток — 2", отметил вице-премьер Александр Новак в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

"И мы уверены, что, несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые <...> затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен", — добавил зампред правительства.

Новак напомнил, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект, который вместе с "Газпромом" реализуют иностранные компании. Их заинтересованность в завершении строительства и законность таких работ исключают риск неиспользования магистрали.
Он пояснил, что существует "конкурентная борьба со стороны американских партнеров", которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. Это нерыночные методы конкуренции, считает Новак.
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
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Назван способ защитить "Северный поток — 2" от санкций США
"А если говорить о законодательстве, юридической стороне вопроса, этот проект абсолютно законен, соответствует всем требованиям европейского законодательства, поэтому и страны, которые участвуют в нем, они заинтересованы в реализации этого проекта", — заключил он.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, которые неоднократно вводили экономические ограничения против "Северного потока — 2". Несмотря на это, работы по строительству подходят к завершению: 6 февраля судно "Фортуна" приступило к укладке 120-километрового участка в водах Дании, после этого останется последний участок в 28 километров — в водах Германии.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Александр НовакЭкономика
 
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