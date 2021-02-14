https://ria.ru/20210214/pomosch-1597455590.html
В фонде "Доктор Лиза" рассказали о помощи бездомным в морозы
В фонде "Доктор Лиза" рассказали о помощи бездомным в морозы
Снегопад и мороз в выходные в Москве не повлияли на деятельность благотворителей, помогающих бездомным людям, сказала РИА Новости глава благотворительного фонда РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T21:06
2021-02-14T21:06
2021-02-14T21:06
фонд "доктор лиза"
наталья авилова
москва
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Снегопад и мороз в выходные в Москве не повлияли на деятельность благотворителей, помогающих бездомным людям, сказала РИА Новости глава благотворительного фонда "Доктор Лиза" Наталья Авилова.По субботам, а также по четвергам волонтеры и медики фонда "Доктор Лиза" организовывают кормления для бездомных в Москве."Непогода никак не повлияла, выехали как обычно, покормили, полечили. Откопали офис, откопали вокзал. Единственное новшество в том, что мы купили лопаты и почистили перед кормлением место, где мы кормим, помойку и пустырь", - сказала Авилова.По ее словам, волонтеры не зафиксировали значительно большего, чем обычно, числа обращений от бездомных.Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме.
https://ria.ru/20210206/bezdomnye-1596335193.html
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фонд "доктор лиза", наталья авилова, москва, общество