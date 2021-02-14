Korean Air займется "полетами в никуда"
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСамолет национальной авиакомпании Южной Кореи Korean Air
СЕУЛ, 14 фев – РИА Новости. Крупнейший авиаперевозчик Южной Кореи Korean Air присоединилась к тренду среди других авиакомпаний, начав предлагать "полеты в никуда" на фоне кризиса коронавируса, передает в воскресенье агентство Рёнхап со ссылкой на министерство транспорта Республики Корея.
Korean Air пока что планирует один полет 27 февраля. Компания использует пассажирский самолет Airbus А380, маршрут представит собой путешествие из международного аэропорта Инчхон и обратно в него же. Самолет пролетит над Японским морем, Пусаном, островом Чеджудо, Корейским проливом.
Как сообщает агентство, "насыщенный развлечениями полет в никуда" займет два часа и 20 минут. Билеты будут стоить от 219 до 700 тысяч вон (200-630 долларов) в зависимости от класса салона. Компания еще не решила, будет ли продолжать продавать билеты на такие рейсы в марте.
Другие местные авиакомпании, такие как Asiana Airlines и Jeju Air, начали продавать билеты на "рейсы в никуда" в конце прошлого года. Asiana Airlines по-прежнему предлагает этот продукт, в то время как Jeju Air – уже нет.
Южнокорейские авиакомпании приостановили большинство своих рейсов по международным маршрутам с начала прошлого года, поскольку многие страны в мире усилили ограничения на въезд, чтобы остановить распространение пандемии COVID-19. Как сообщило министерство транспорта, пассажиропоток крупных южнокорейских авиалиний снизился на 82,3% по сравнению с прошлым годом.