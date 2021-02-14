Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210214/polet-1597395103.html
Korean Air займется "полетами в никуда"
Korean Air займется "полетами в никуда"
Крупнейший авиаперевозчик Южной Кореи Korean Air присоединилась к тренду среди других авиакомпаний, начав предлагать "полеты в никуда" на фоне кризиса... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T07:47
2021-02-14T07:47
южная корея
korean air
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/102000/64/1020006403_0:124:3200:1924_1920x0_80_0_0_4a63a2445195253778cd6ea75fd2552f.jpg
СЕУЛ, 14 фев – РИА Новости. Крупнейший авиаперевозчик Южной Кореи Korean Air присоединилась к тренду среди других авиакомпаний, начав предлагать "полеты в никуда" на фоне кризиса коронавируса, передает в воскресенье агентство Рёнхап со ссылкой на министерство транспорта Республики Корея.Билеты на обзорные и развлекательные "полеты в никуда" на фоне коронавируса стали продавать авиакомпании многих стран, включая Россию, Тайвань, Сингапур, Бруней, Австралию, Японию, Гонконг и другие.Korean Air пока что планирует один полет 27 февраля. Компания использует пассажирский самолет Airbus А380, маршрут представит собой путешествие из международного аэропорта Инчхон и обратно в него же. Самолет пролетит над Японским морем, Пусаном, островом Чеджудо, Корейским проливом.Как сообщает агентство, "насыщенный развлечениями полет в никуда" займет два часа и 20 минут. Билеты будут стоить от 219 до 700 тысяч вон (200-630 долларов) в зависимости от класса салона. Компания еще не решила, будет ли продолжать продавать билеты на такие рейсы в марте.Другие местные авиакомпании, такие как Asiana Airlines и Jeju Air, начали продавать билеты на "рейсы в никуда" в конце прошлого года. Asiana Airlines по-прежнему предлагает этот продукт, в то время как Jeju Air – уже нет.Южнокорейские авиакомпании приостановили большинство своих рейсов по международным маршрутам с начала прошлого года, поскольку многие страны в мире усилили ограничения на въезд, чтобы остановить распространение пандемии COVID-19. Как сообщило министерство транспорта, пассажиропоток крупных южнокорейских авиалиний снизился на 82,3% по сравнению с прошлым годом.
https://ria.ru/20210214/samolet-1597269405.html
https://ria.ru/20210206/a330-1596267737.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/102000/64/1020006403_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_f4cb2f6ea4601ccdcc4776d956b3cfb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южная корея, korean air , в мире

Korean Air займется "полетами в никуда"

07:47 14.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСамолет национальной авиакомпании Южной Кореи Korean Air
Самолет национальной авиакомпании Южной Кореи Korean Air - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 14 фев – РИА Новости. Крупнейший авиаперевозчик Южной Кореи Korean Air присоединилась к тренду среди других авиакомпаний, начав предлагать "полеты в никуда" на фоне кризиса коронавируса, передает в воскресенье агентство Рёнхап со ссылкой на министерство транспорта Республики Корея.
Билеты на обзорные и развлекательные "полеты в никуда" на фоне коронавируса стали продавать авиакомпании многих стран, включая Россию, Тайвань, Сингапур, Бруней, Австралию, Японию, Гонконг и другие.
Korean Air пока что планирует один полет 27 февраля. Компания использует пассажирский самолет Airbus А380, маршрут представит собой путешествие из международного аэропорта Инчхон и обратно в него же. Самолет пролетит над Японским морем, Пусаном, островом Чеджудо, Корейским проливом.
Еда в аэропорту - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
02:21Туризм
Пилот рассказал, чем опасно пить кофе на борту самолета
Как сообщает агентство, "насыщенный развлечениями полет в никуда" займет два часа и 20 минут. Билеты будут стоить от 219 до 700 тысяч вон (200-630 долларов) в зависимости от класса салона. Компания еще не решила, будет ли продолжать продавать билеты на такие рейсы в марте.
Другие местные авиакомпании, такие как Asiana Airlines и Jeju Air, начали продавать билеты на "рейсы в никуда" в конце прошлого года. Asiana Airlines по-прежнему предлагает этот продукт, в то время как Jeju Air – уже нет.
Южнокорейские авиакомпании приостановили большинство своих рейсов по международным маршрутам с начала прошлого года, поскольку многие страны в мире усилили ограничения на въезд, чтобы остановить распространение пандемии COVID-19. Как сообщило министерство транспорта, пассажиропоток крупных южнокорейских авиалиний снизился на 82,3% по сравнению с прошлым годом.
Cамолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 04:21
Подросток пролетел сотни километров зайцем в самолете и остался жив
 
Южная КореяKorean AirВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14В Иране назвали цели совместных с Россией военно-морских учений
14:12Врач назвала допустимое количество чашек кофе в день
13:59В Ереване после землетрясения к медикам обратились два человека
13:56Путин высказался о развитии отношений России с Японией
13:44Военный Ту-142 сел в Вологодской области из-за неисправности двигателя
13:34Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье
13:28США призвали жителей Косово 14 февраля показать любовь голосованием
13:20В Петербурге ушедшую из дома девочку нашли мертвой на детской площадке
13:13В Египте обнаружили, предположительно, древнейшую в мире пивоварню
13:09Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 150 человек
13:07Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Екатеринбург по технической причине
13:06Коммунальщики Подмосковья вывезли более 24,5 тысячи кубометров снега
12:52Для ликвидации последствий снегопада в Подмосковье потребуется пять дней
12:38После обрушения крыши ангара на юге Москвы завели дело
12:35При обрушении крыши склада на юге Москвы погиб человек
12:26Саргсян раскритиковал смену власти в Армении в 2018 году
12:06Обвиняемый в госизмене Сафронов написал письмо Ефремову
11:54Генсек НАТО оценил возможность вывода войск альянса из Афганистана
11:45Военный напомнил, как под давлением США Россия уничтожала станции СПРН
11:42В Швеции призвали к давлению на ФРГ по вопросу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния