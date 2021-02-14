https://ria.ru/20210214/polet-1597395103.html

Korean Air займется "полетами в никуда"

Korean Air займется "полетами в никуда"

Крупнейший авиаперевозчик Южной Кореи Korean Air присоединилась к тренду среди других авиакомпаний, начав предлагать "полеты в никуда" на фоне кризиса... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T07:47

2021-02-14T07:47

2021-02-14T07:47

южная корея

korean air

в мире

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СЕУЛ, 14 фев – РИА Новости. Крупнейший авиаперевозчик Южной Кореи Korean Air присоединилась к тренду среди других авиакомпаний, начав предлагать "полеты в никуда" на фоне кризиса коронавируса, передает в воскресенье агентство Рёнхап со ссылкой на министерство транспорта Республики Корея.Билеты на обзорные и развлекательные "полеты в никуда" на фоне коронавируса стали продавать авиакомпании многих стран, включая Россию, Тайвань, Сингапур, Бруней, Австралию, Японию, Гонконг и другие.Korean Air пока что планирует один полет 27 февраля. Компания использует пассажирский самолет Airbus А380, маршрут представит собой путешествие из международного аэропорта Инчхон и обратно в него же. Самолет пролетит над Японским морем, Пусаном, островом Чеджудо, Корейским проливом.Как сообщает агентство, "насыщенный развлечениями полет в никуда" займет два часа и 20 минут. Билеты будут стоить от 219 до 700 тысяч вон (200-630 долларов) в зависимости от класса салона. Компания еще не решила, будет ли продолжать продавать билеты на такие рейсы в марте.Другие местные авиакомпании, такие как Asiana Airlines и Jeju Air, начали продавать билеты на "рейсы в никуда" в конце прошлого года. Asiana Airlines по-прежнему предлагает этот продукт, в то время как Jeju Air – уже нет.Южнокорейские авиакомпании приостановили большинство своих рейсов по международным маршрутам с начала прошлого года, поскольку многие страны в мире усилили ограничения на въезд, чтобы остановить распространение пандемии COVID-19. Как сообщило министерство транспорта, пассажиропоток крупных южнокорейских авиалиний снизился на 82,3% по сравнению с прошлым годом.

https://ria.ru/20210214/samolet-1597269405.html

https://ria.ru/20210206/a330-1596267737.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, korean air , в мире