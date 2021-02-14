https://ria.ru/20210214/poezd-1597418163.html
Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье
Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье
Мужчина был сбит поездом и погиб в Богородском городском округе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T13:34
2021-02-14T13:34
2021-02-14T13:34
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584480904_0:340:3035:2047_1920x0_80_0_0_85d15d42a0587a0e139b17890f330b56.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мужчина был сбит поездом и погиб в Богородском городском округе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО."В районе железнодорожной платформы Купавна Горьковского направления поездом сообщением "Нижний Новгород - Санкт-Петербург" смертельно травмирован неизвестный мужчина", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции.
https://ria.ru/20210214/sklad-1597414229.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584480904_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_192b0facf41a024a0b288cc07be26407.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия