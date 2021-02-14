https://ria.ru/20210214/poezd-1597418163.html

Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье

Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье

Мужчина был сбит поездом и погиб в Богородском городском округе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T13:34

2021-02-14T13:34

2021-02-14T13:34

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мужчина был сбит поездом и погиб в Богородском городском округе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО."В районе железнодорожной платформы Купавна Горьковского направления поездом сообщением "Нижний Новгород - Санкт-Петербург" смертельно травмирован неизвестный мужчина", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции.

https://ria.ru/20210214/sklad-1597414229.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия