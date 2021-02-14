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Для ликвидации последствий снегопада в Подмосковье потребуется пять дней
Для ликвидации последствий снегопада в Подмосковье потребуется пять дней
Для ликвидации последствий снегопада в Московской области потребуется около пяти дней, за прошедшие сутки было убрано почти 40 тысяч километров дорог, сообщает... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T12:52
2021-02-14T12:52
алексей гержик
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Для ликвидации последствий снегопада в Московской области потребуется около пяти дней, за прошедшие сутки было убрано почти 40 тысяч километров дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.​Отмечается, что дорожные и коммунальные службы Подмосковья продолжают устранять последствия снегопада в усиленном режиме. По поручению губернатора работы в круглосуточном режиме продолжатся, пока не будут устранены все последствия снегопада."За 2 дня в регионе местами выпало до 60 см снега, осадки составили 87% от нормы февраля. За сутки очищено от снега более 38 тысяч километров областных дорог, расчищено более 31,4 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек и подходов к подъездам", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.Как добавил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, проведено несколько циклов очистки от снега и обработки противогололедными материалами центральных улиц, вылетных магистралей, проездов экстренных служб. По просьбам жителей также очищены основные выезды из 50 деревень.По его словам, в воскресенье основной упор дорожных служб сделан на уборку муниципальных дорог, маршрутов общественного транспорта, очистку дорог и подходов к автобусным остановкам, чтобы жители могли в понедельник беспрепятственно выехать из дома на машине или дойти пешком до остановки.Министр транспорта добавил, что "это регламентные сроки уборки дорог после снегопадов".
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Спецтехника и лопаты: город борется со снежными завалами
Власти Москвы в субботу выделили дополнительно 12 тысяч человек на ликвидацию последствий снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня по решению мэра привлечены дополнительные силы, примерно 12 тысяч работников инженерных компаний со своей техникой, таких как "Гормост", "Мосводосток", "Мосгаз", "Москоллектор" "ОЭК" и другие будут помогать работать по очистке переходно-, улично-дорожной сети, для того чтобы пешеходам, транспорту беспрепятственно пройти", — сообщил Бирюков.
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алексей гержик, московская область (подмосковье), общество

Для ликвидации последствий снегопада в Подмосковье потребуется пять дней

12:52 14.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Для ликвидации последствий снегопада в Московской области потребуется около пяти дней, за прошедшие сутки было убрано почти 40 тысяч километров дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
​Отмечается, что дорожные и коммунальные службы Подмосковья продолжают устранять последствия снегопада в усиленном режиме. По поручению губернатора работы в круглосуточном режиме продолжатся, пока не будут устранены все последствия снегопада.
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Руководство Москвы находится на рабочих местах из-за снегопада
"За 2 дня в регионе местами выпало до 60 см снега, осадки составили 87% от нормы февраля. За сутки очищено от снега более 38 тысяч километров областных дорог, расчищено более 31,4 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек и подходов к подъездам", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
Как добавил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, проведено несколько циклов очистки от снега и обработки противогололедными материалами центральных улиц, вылетных магистралей, проездов экстренных служб. По просьбам жителей также очищены основные выезды из 50 деревень.
По его словам, в воскресенье основной упор дорожных служб сделан на уборку муниципальных дорог, маршрутов общественного транспорта, очистку дорог и подходов к автобусным остановкам, чтобы жители могли в понедельник беспрепятственно выехать из дома на машине или дойти пешком до остановки.
"Для полной ликвидации последствий такого сильного снегопада потребуется пять дней", - добавляет пресс-служба.
Министр транспорта добавил, что "это регламентные сроки уборки дорог после снегопадов".
 
Алексей ГержикМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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