https://ria.ru/20210214/podmoskove-1597415567.html

Для ликвидации последствий снегопада в Подмосковье потребуется пять дней

Для ликвидации последствий снегопада в Подмосковье потребуется пять дней

Для ликвидации последствий снегопада в Московской области потребуется около пяти дней, за прошедшие сутки было убрано почти 40 тысяч километров дорог, сообщает... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T12:52

2021-02-14T12:52

2021-02-14T12:52

алексей гержик

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597341262_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8c26c158af0ca355c65d19edc142dff.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Для ликвидации последствий снегопада в Московской области потребуется около пяти дней, за прошедшие сутки было убрано почти 40 тысяч километров дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.​Отмечается, что дорожные и коммунальные службы Подмосковья продолжают устранять последствия снегопада в усиленном режиме. По поручению губернатора работы в круглосуточном режиме продолжатся, пока не будут устранены все последствия снегопада."За 2 дня в регионе местами выпало до 60 см снега, осадки составили 87% от нормы февраля. За сутки очищено от снега более 38 тысяч километров областных дорог, расчищено более 31,4 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек и подходов к подъездам", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.Как добавил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, проведено несколько циклов очистки от снега и обработки противогололедными материалами центральных улиц, вылетных магистралей, проездов экстренных служб. По просьбам жителей также очищены основные выезды из 50 деревень.По его словам, в воскресенье основной упор дорожных служб сделан на уборку муниципальных дорог, маршрутов общественного транспорта, очистку дорог и подходов к автобусным остановкам, чтобы жители могли в понедельник беспрепятственно выехать из дома на машине или дойти пешком до остановки.Министр транспорта добавил, что "это регламентные сроки уборки дорог после снегопадов".

https://ria.ru/20210213/snegopad-1597375176.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецтехника и лопаты: город борется со снежными завалами Власти Москвы в субботу выделили дополнительно 12 тысяч человек на ликвидацию последствий снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня по решению мэра привлечены дополнительные силы, примерно 12 тысяч работников инженерных компаний со своей техникой, таких как "Гормост", "Мосводосток", "Мосгаз", "Москоллектор" "ОЭК" и другие будут помогать работать по очистке переходно-, улично-дорожной сети, для того чтобы пешеходам, транспорту беспрепятственно пройти", — сообщил Бирюков. 2021-02-14T12:52 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей гержик, московская область (подмосковье), общество