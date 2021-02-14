https://ria.ru/20210214/podarki-1597396407.html
Исследование показало, что россияне теряют интерес к займам на подарки
Исследование показало, что россияне теряют интерес к займам на подарки
Россияне с каждым годом теряют интерес к займам на подарки: в текущем году ко Дню всех влюбленных такую ссуду оформили лишь 1,5% заемщиков против 2,5% в прошлом РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T08:21
2021-02-14T08:21
2021-02-14T08:21
подарки
россия
кредит
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589784826_0:174:2857:1781_1920x0_80_0_0_81ff743089d3a5e0279b235afcaaabd4.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россияне с каждым годом теряют интерес к займам на подарки: в текущем году ко Дню всех влюбленных такую ссуду оформили лишь 1,5% заемщиков против 2,5% в прошлом году, подсчитали для РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником24"."Заемщики охладели к займам на подарки. Так, например, лишь 1,5% заёмщиков собираются оформить займ на подарки к 14 февраля. Напомним, что 5 лет назад доля желающих достигала 5%, в прошлом году - 2,5%. Текущий показатель является минимальным за последние несколько лет", - выяснили аналитики.При этом 80% оформляющих займ на подарки будут направят на эту цель лишь 20-30% от полученной суммы, добавляют эксперты.Основными заемщиками, которые оформляют займ к 14 февраля, по-прежнему являются мужчины (60%). В качестве цели займа указываются романтическое свидание, цветы, ресторан или кафе. Также лидируют такие подарки, как украшения, парфюмерия и косметика.Отмечать данный праздник планируют лишь 70%, при этом из них каждый второй назвал в качестве приемлемой стоимости подарка не более 2 тысяч рублей. Еще 40% россиян готовы потратить не более 5 тысяч рублей на подарки, и лишь 10% заемщиков готовы выделить большую сумму."Данная тенденция обусловлена совокупностью факторов. Однако основным является более взвешенное отношение к долговым обязательствам и понимание, что заёмные средства стоит оформлять на более существенные покупки, чем мелкие подарки. Кроме того, часть заёмщиков понимают, что в текущих реалиях, когда кредитные организации повысили требования к клиентам, вероятность одобрения будет низкой", - поясняют аналитики.
https://ria.ru/20210211/podarki-1596930692.html
https://ria.ru/20201225/podarki-1590847086.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589784826_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_1e265ddaeb63ca9a7927408503b0be32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подарки, россия, кредит, общество
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Россияне с каждым годом теряют интерес к займам на подарки
: в текущем году ко Дню всех влюбленных такую ссуду оформили лишь 1,5% заемщиков против 2,5% в прошлом году, подсчитали для РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником24".
"Заемщики охладели к займам на подарки. Так, например, лишь 1,5% заёмщиков собираются оформить займ на подарки к 14 февраля. Напомним, что 5 лет назад доля желающих достигала 5%, в прошлом году - 2,5%. Текущий показатель является минимальным за последние несколько лет", - выяснили аналитики.
При этом 80% оформляющих займ на подарки будут направят на эту цель лишь 20-30% от полученной суммы, добавляют эксперты.
Основными заемщиками, которые оформляют займ к 14 февраля, по-прежнему являются мужчины (60%). В качестве цели займа указываются романтическое свидание, цветы, ресторан или кафе. Также лидируют такие подарки, как украшения, парфюмерия и косметика.
Отмечать данный праздник планируют лишь 70%, при этом из них каждый второй назвал в качестве приемлемой стоимости подарка не более 2 тысяч рублей. Еще 40% россиян готовы потратить не более 5 тысяч рублей на подарки, и лишь 10% заемщиков готовы выделить большую сумму.
"Данная тенденция обусловлена совокупностью факторов. Однако основным является более взвешенное отношение к долговым обязательствам и понимание, что заёмные средства стоит оформлять на более существенные покупки, чем мелкие подарки. Кроме того, часть заёмщиков понимают, что в текущих реалиях, когда кредитные организации повысили требования к клиентам, вероятность одобрения будет низкой", - поясняют аналитики.