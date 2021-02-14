https://ria.ru/20210214/podarki-1597396407.html

Исследование показало, что россияне теряют интерес к займам на подарки

Исследование показало, что россияне теряют интерес к займам на подарки

Россияне с каждым годом теряют интерес к займам на подарки: в текущем году ко Дню всех влюбленных такую ссуду оформили лишь 1,5% заемщиков против 2,5% в прошлом РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T08:21

2021-02-14T08:21

2021-02-14T08:21

подарки

россия

кредит

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россияне с каждым годом теряют интерес к займам на подарки: в текущем году ко Дню всех влюбленных такую ссуду оформили лишь 1,5% заемщиков против 2,5% в прошлом году, подсчитали для РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником24"."Заемщики охладели к займам на подарки. Так, например, лишь 1,5% заёмщиков собираются оформить займ на подарки к 14 февраля. Напомним, что 5 лет назад доля желающих достигала 5%, в прошлом году - 2,5%. Текущий показатель является минимальным за последние несколько лет", - выяснили аналитики.При этом 80% оформляющих займ на подарки будут направят на эту цель лишь 20-30% от полученной суммы, добавляют эксперты.Основными заемщиками, которые оформляют займ к 14 февраля, по-прежнему являются мужчины (60%). В качестве цели займа указываются романтическое свидание, цветы, ресторан или кафе. Также лидируют такие подарки, как украшения, парфюмерия и косметика.Отмечать данный праздник планируют лишь 70%, при этом из них каждый второй назвал в качестве приемлемой стоимости подарка не более 2 тысяч рублей. Еще 40% россиян готовы потратить не более 5 тысяч рублей на подарки, и лишь 10% заемщиков готовы выделить большую сумму."Данная тенденция обусловлена совокупностью факторов. Однако основным является более взвешенное отношение к долговым обязательствам и понимание, что заёмные средства стоит оформлять на более существенные покупки, чем мелкие подарки. Кроме того, часть заёмщиков понимают, что в текущих реалиях, когда кредитные организации повысили требования к клиентам, вероятность одобрения будет низкой", - поясняют аналитики.

https://ria.ru/20210211/podarki-1596930692.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подарки, россия, кредит, общество