https://ria.ru/20210214/pobeda-1597392061.html
Во Франции заявили о геополитической победе России благодаря "Спутнику V"
Во Франции заявили о геополитической победе России благодаря "Спутнику V"
Россия благодаря вакцине от коронавируса "Спутник V" одерживает геополитическую победу. Такое мнение в интервью изданию Ouest-France высказал французский... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T04:29
2021-02-14T04:29
2021-02-14T14:01
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
весь мир
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россия благодаря вакцине от коронавируса "Спутник V" одерживает геополитическую победу. Такое мнение в интервью изданию Ouest-France высказал французский политолог Паскаль Бонифас.По мнению эксперта, поиск препарата для профилактики COVID-19 и проблема с его распределением привели к появлению "вакцинной дипломатии" — и западные страны показывают себя в ней не лучшим образом, в то время как Москва одерживает победу в геополитической битве. "Когда Путин представлял свою вакцину, было много насмешек. Ее название, "Спутник", производило на мир впечатление, будто вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия. Но эта вакцина работает", — добавил Бонифас."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, созданный в Центре имени академика Н. Ф. Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Российский Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа, а с декабря ею начали прививать россиян.На прошлой неделе в The Lancet вышла работа с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили его эффективность на уровне 91,6 процента. При этом, как заявили ученые из Центра имени Гамалеи, вакцина полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597384018.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, весь мир, владимир путин