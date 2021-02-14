https://ria.ru/20210214/pivovarnya-1597416467.html
В Египте обнаружили, предположительно, древнейшую в мире пивоварню
В Египте обнаружили, предположительно, древнейшую в мире пивоварню
Совместная египетско-американская группа археологов обнаружила, предположительно, древнейшую пивоварню в мире в египетской провинции Сохаг, говорится в... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T13:13
2021-02-14T13:13
2021-02-14T13:13
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Совместная египетско-американская группа археологов обнаружила, предположительно, древнейшую пивоварню в мире в египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении министерства по делам древностей и туризма Египта.Согласно заявлению министерства, археологическая группа, возглавляемая доктором Мэттью Адамсом из Нью-Йоркского университета и доктором Деборой Вишак из Принстонского университета, нашла пивоварню на севере древнего города Абидос.По словам генерального секретаря Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафы Вазири, найденная пивоварня, вероятно, относится к эпохе фараона Нармера, правившего около 5 тысяч лет назад. Он подчеркнул, что фабрика, на которой производилось пиво, состояла из восьми крупных участков по 20 метров в длину и 2,5 метра в ширину, в каждом из них было около 40 глиняных горшков, использовавшихся для нагрева воды и зерна.Как сообщил Адамс, фабрика могла производить порядка 22,4 литра пива за один раз. Он считает, что она была построена в этом месте для обеспечения проведения ритуалов, которые проходили внутри погребальных помещений первых правителей Древнего Египта.
https://ria.ru/20201126/mumiya-1586373878.html
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нью-йоркский университет, принстонский университет, египет, наука, в мире