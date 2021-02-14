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Обвиняемый в госизмене Сафронов написал письмо Ефремову
Обвиняемый в госизмене Сафронов написал письмо Ефремову
Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов написал из СИЗО осужденному за ДТП со смертельным исходом актеру Михаилу Ефремову, который, в... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T12:06
2021-02-14T13:07
иван сафронов
ева меркачева
общественная наблюдательная комиссия
михаил ефремов
роскосмос
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов написал из СИЗО осужденному за ДТП со смертельным исходом актеру Михаилу Ефремову, который, в свою очередь, ответил ему, но письмо еще не дошло, рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева."Он рассказал, что написал ранее письмо Ефремову об их первой встрече в кафе в 2011 году. Иван тогда работал в "Коммерсанте", зашел с коллегой в кафе. В своем письме он пожелал Ефремову найти силы в себе жить и так же улыбаться, как тогда. Теперь Ефремов написал ответ Сафронову, но он еще не дошел", — сказала она.Меркачева добавила, что Сафронов много читает и даже написал рассказ.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонке одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://radiosputnik.ria.ru/20210208/efremov-1596582136.html
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иван сафронов, ева меркачева, общественная наблюдательная комиссия, михаил ефремов, роскосмос

Обвиняемый в госизмене Сафронов написал письмо Ефремову

12:06 14.02.2021 (обновлено: 13:07 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов написал из СИЗО осужденному за ДТП со смертельным исходом актеру Михаилу Ефремову, который, в свою очередь, ответил ему, но письмо еще не дошло, рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
"Он рассказал, что написал ранее письмо Ефремову об их первой встрече в кафе в 2011 году. Иван тогда работал в "Коммерсанте", зашел с коллегой в кафе. В своем письме он пожелал Ефремову найти силы в себе жить и так же улыбаться, как тогда. Теперь Ефремов написал ответ Сафронову, но он еще не дошел", — сказала она.
Меркачева добавила, что Сафронов много читает и даже написал рассказ.
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
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ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонке одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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Иван СафроновЕва МеркачеваОбщественная наблюдательная комиссияМихаил ЕфремовРоскосмос
 
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