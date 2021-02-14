https://ria.ru/20210214/pandemiya-1597388021.html

Иммунолог объяснил слова Мясникова о новой смертельной пандемии

Иммунолог объяснил слова Мясникова о новой смертельной пандемии

Врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" слова Александра Мясникова о приближении пандемии "опаснее, чем COVID-19". РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T01:41

2021-02-14T01:41

2021-02-14T01:41

распространение коронавируса

владимир болибок

александр мясников (врач)

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" слова Александра Мясникова о приближении пандемии "опаснее, чем COVID-19".Ранее Мясников заявил, что причиной возникновения новой инфекции может стать переход вируса птичьего или свиного гриппа от животных к человеку. По мнению врача, спастись от новой пандемии можно будет только при наличии универсальной вакцины от гриппа.Как отметил Болибок, вирусы гриппа, в отличие от COVID-19, достаточно хорошо изучены, поэтому проблем с вакциной, по его мнению, нет будет. Он указал, что, помимо вакцин, необходимо иметь резервы для оказания медпомощи и перестройки промышленности, чтобы в случае необходимости можно было быстрее наладить производство лекарств и средств защиты.По словам врача, уроки пандемии COVID-19 поспособствуют тому, что будут созданы центры расширенного контроля за вирусными инфекциями. "Там будут изучать и коронавирусы, и аденовирусы. Банальные возбудители, но мы не знаем, чего от них ждать дальше. Бояться не стоит, но надо быть наготове", — заключил Болибок.

https://ria.ru/20210208/ugroza-1596439167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир болибок, александр мясников (врач), коронавирус covid-19, общество