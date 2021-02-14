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Иммунолог объяснил слова Мясникова о новой смертельной пандемии
Иммунолог объяснил слова Мясникова о новой смертельной пандемии
Врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" слова Александра Мясникова о приближении пандемии "опаснее, чем COVID-19". РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T01:41
2021-02-14T01:41
распространение коронавируса
владимир болибок
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" слова Александра Мясникова о приближении пандемии "опаснее, чем COVID-19".Ранее Мясников заявил, что причиной возникновения новой инфекции может стать переход вируса птичьего или свиного гриппа от животных к человеку. По мнению врача, спастись от новой пандемии можно будет только при наличии универсальной вакцины от гриппа.Как отметил Болибок, вирусы гриппа, в отличие от COVID-19, достаточно хорошо изучены, поэтому проблем с вакциной, по его мнению, нет будет. Он указал, что, помимо вакцин, необходимо иметь резервы для оказания медпомощи и перестройки промышленности, чтобы в случае необходимости можно было быстрее наладить производство лекарств и средств защиты.По словам врача, уроки пандемии COVID-19 поспособствуют тому, что будут созданы центры расширенного контроля за вирусными инфекциями. "Там будут изучать и коронавирусы, и аденовирусы. Банальные возбудители, но мы не знаем, чего от них ждать дальше. Бояться не стоит, но надо быть наготове", — заключил Болибок.
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владимир болибок, александр мясников (врач), коронавирус covid-19, общество

Иммунолог объяснил слова Мясникова о новой смертельной пандемии

01:41 14.02.2021
 
© Depositphotos / UgreenВирус
Вирус - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© Depositphotos / Ugreen
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" слова Александра Мясникова о приближении пандемии "опаснее, чем COVID-19".
Ранее Мясников заявил, что причиной возникновения новой инфекции может стать переход вируса птичьего или свиного гриппа от животных к человеку. По мнению врача, спастись от новой пандемии можно будет только при наличии универсальной вакцины от гриппа.
Как отметил Болибок, вирусы гриппа, в отличие от COVID-19, достаточно хорошо изучены, поэтому проблем с вакциной, по его мнению, нет будет. Он указал, что, помимо вакцин, необходимо иметь резервы для оказания медпомощи и перестройки промышленности, чтобы в случае необходимости можно было быстрее наладить производство лекарств и средств защиты.
По словам врача, уроки пандемии COVID-19 поспособствуют тому, что будут созданы центры расширенного контроля за вирусными инфекциями. "Там будут изучать и коронавирусы, и аденовирусы. Банальные возбудители, но мы не знаем, чего от них ждать дальше. Бояться не стоит, но надо быть наготове", — заключил Болибок.
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Распространение коронавирусаВладимир БолибокАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19Общество
 
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