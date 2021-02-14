https://ria.ru/20210214/otpusk-1597408853.html

Врачи разрешили планировать отпуск после второй фазы прививки от COVID-19

Врачи разрешили планировать отпуск после второй фазы прививки от COVID-19

Планировать отпуск можно после второй фазы прививки от коронавирусной инфекции COVID-19, купаться в море и принимать солнечные ванны не воспрещается, сообщил... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T11:07

2021-02-14T11:07

2021-02-14T11:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей тяжельников

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Планировать отпуск можно после второй фазы прививки от коронавирусной инфекции COVID-19, купаться в море и принимать солнечные ванны не воспрещается, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Вакцина защищает человека от инфицирования коронавирусом и, в том числе, делает более безопасными путешествия и другие стороны жизни. После второй фазы прививки можно планировать отпуск. Вакцинация не предполагает ограничений в перемещении. Прививка никаким образом не ограничивает купание в море и солнечные ванны. Но, независимо от вакцинации, все хорошо в меру. Перегревание на солнце никому не полезно и опасно", - рассказал Тяжельников.При этом врач отметил, что если человек болел коронавирусной инфекцией, полностью выздоровел и хорошо себя чувствует, то он может вести привычный образ жизни, в том числе ехать в отпуск. Что касается длительные перелетов, то подход должен быть индивидуальным в зависимости от тяжести протекания болезни, необходимого периода реабилитации, общего состояния здоровья. Если человек полностью выздоровел, то ограничений нет.

https://ria.ru/20210214/mutatsii-1597406732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей тяжельников, здоровье - общество