https://ria.ru/20210214/otpusk-1597408853.html
Врачи разрешили планировать отпуск после второй фазы прививки от COVID-19
Врачи разрешили планировать отпуск после второй фазы прививки от COVID-19
Планировать отпуск можно после второй фазы прививки от коронавирусной инфекции COVID-19, купаться в море и принимать солнечные ванны не воспрещается, сообщил... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T11:07
2021-02-14T11:07
2021-02-14T11:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей тяжельников
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Планировать отпуск можно после второй фазы прививки от коронавирусной инфекции COVID-19, купаться в море и принимать солнечные ванны не воспрещается, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Вакцина защищает человека от инфицирования коронавирусом и, в том числе, делает более безопасными путешествия и другие стороны жизни. После второй фазы прививки можно планировать отпуск. Вакцинация не предполагает ограничений в перемещении. Прививка никаким образом не ограничивает купание в море и солнечные ванны. Но, независимо от вакцинации, все хорошо в меру. Перегревание на солнце никому не полезно и опасно", - рассказал Тяжельников.При этом врач отметил, что если человек болел коронавирусной инфекцией, полностью выздоровел и хорошо себя чувствует, то он может вести привычный образ жизни, в том числе ехать в отпуск. Что касается длительные перелетов, то подход должен быть индивидуальным в зависимости от тяжести протекания болезни, необходимого периода реабилитации, общего состояния здоровья. Если человек полностью выздоровел, то ограничений нет.
https://ria.ru/20210214/mutatsii-1597406732.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей тяжельников, здоровье - общество
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Планировать отпуск можно после второй фазы прививки от коронавирусной инфекции COVID-19
, купаться в море и принимать солнечные ванны не воспрещается, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников
.
"Вакцина защищает человека от инфицирования коронавирусом и, в том числе, делает более безопасными путешествия и другие стороны жизни. После второй фазы прививки можно планировать отпуск. Вакцинация не предполагает ограничений в перемещении. Прививка никаким образом не ограничивает купание в море и солнечные ванны. Но, независимо от вакцинации, все хорошо в меру. Перегревание на солнце никому не полезно и опасно", - рассказал Тяжельников.
При этом врач отметил, что если человек болел коронавирусной инфекцией, полностью выздоровел и хорошо себя чувствует, то он может вести привычный образ жизни, в том числе ехать в отпуск. Что касается длительные перелетов, то подход должен быть индивидуальным в зависимости от тяжести протекания болезни, необходимого периода реабилитации, общего состояния здоровья. Если человек полностью выздоровел, то ограничений нет.