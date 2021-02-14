Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210214/ogon-1597461545.html
Прокуратура проверит данные об осквернении Вечного огня под Саратовом
Прокуратура проверит данные об осквернении Вечного огня под Саратовом
Прокуратура в Саратовской области начала проверку сообщения об осквернении Вечного огня в центре города Вольска группой детей, сообщило надзорное ведомство... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T22:55
2021-02-14T22:55
саратовская область
вольск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg
САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура в Саратовской области начала проверку сообщения об осквернении Вечного огня в центре города Вольска группой детей, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что у Вечного огня дети якобы плевали в огонь, а на замечания реагировали матом, в итоге мужчина смог отогнать компанию от памятника. К сообщению было приложено фото, на котором запечатлена компания из двух девочек и двух мальчиков, которые стоят близ решетки Вечного огня."Организована проверка информации, размещенной в сети интернет, о совершении несовершеннолетними антиобщественных действий у мемориального комплекса "Вечный огонь" в городе Вольске. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Ранее в региональном главке МВД РИА Новости сообщали, что 1 января в полицию поступило заявление жительницы Вольска, что 31 декабря около 18.00 (17.00 мск) у Вечного огня двое граждан распивали спиртные напитки и ели семечки, шелуху от которых бросали на решетку вокруг огня. Позднее прокуратура сообщила, что полиция возбудила уголовное дело по факту осквернения мемориала павшим воинам в Вольске двумя местными жителями 18 и 21 года.
https://ria.ru/20210208/memorial-1596454343.html
саратовская область
вольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_941e522a729a99010276a96361e113ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саратовская область, вольск, происшествия

Прокуратура проверит данные об осквернении Вечного огня под Саратовом

22:55 14.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура в Саратовской области начала проверку сообщения об осквернении Вечного огня в центре города Вольска группой детей, сообщило надзорное ведомство региона.
Ранее в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что у Вечного огня дети якобы плевали в огонь, а на замечания реагировали матом, в итоге мужчина смог отогнать компанию от памятника. К сообщению было приложено фото, на котором запечатлена компания из двух девочек и двух мальчиков, которые стоят близ решетки Вечного огня.
"Организована проверка информации, размещенной в сети интернет, о совершении несовершеннолетними антиобщественных действий у мемориального комплекса "Вечный огонь" в городе Вольске. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Ранее в региональном главке МВД РИА Новости сообщали, что 1 января в полицию поступило заявление жительницы Вольска, что 31 декабря около 18.00 (17.00 мск) у Вечного огня двое граждан распивали спиртные напитки и ели семечки, шелуху от которых бросали на решетку вокруг огня. Позднее прокуратура сообщила, что полиция возбудила уголовное дело по факту осквернения мемориала павшим воинам в Вольске двумя местными жителями 18 и 21 года.
Школьники забрасывают снегом Вечный огонь в Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 09:40
В Петербурге подростки погасили Вечный огонь
 
Саратовская областьВольскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32Звезда российских сериалов вышла замуж за миллионера
05:15Источник: в приморской колонии нашли мертвым осужденного за терроризм
05:10Эксперты оценили идею прививать пожилых людей от коронавируса на дому
05:06Высота сугробов в Москве почти побила рекорд
04:48У Белого дома задержали женщину с пистолетом и письмом для Байдена
04:18Советник главы офиса Зеленского грубо отозвался о работе МВФ на Украине
04:13Маск призвал крупных владельцев Dogecoin продать часть криптовалюты
03:50Во Владивостоке арестовали третьего нападавшего на полицейских на митинге
03:44В Латвии отключили телеканал "Россия-РТР"
03:34САНА: ПВО Сирии отразила ракетную атаку Израиля
03:22Названы побочные эффекты популярного обезболивающего
03:07В РФ зарегистрировали тест для выявления британского штамма SARS-CoV-2
03:03Минтруд назвал три фактора снижения безработицы в России
03:01Россияне рассказали, чье мнение им интересно при планировании путешествий
02:55Два жителя Владивостока подожгли автомобили ради "авторитета"
02:51Сирия отражает израильскую атаку на западный пригород Дамаска
02:27Москвичей предупредили об утренних морозах
02:21Вильфанд предупредил об аномальных морозах в европейской части России
02:16Названы валюты, которые слишком рискованно покупать
02:13Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с января 2020 года
Лента новостейМолния