https://ria.ru/20210214/ogon-1597461545.html

Прокуратура проверит данные об осквернении Вечного огня под Саратовом

Прокуратура проверит данные об осквернении Вечного огня под Саратовом

Прокуратура в Саратовской области начала проверку сообщения об осквернении Вечного огня в центре города Вольска группой детей, сообщило надзорное ведомство... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T22:55

2021-02-14T22:55

2021-02-14T22:55

саратовская область

вольск

происшествия

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САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура в Саратовской области начала проверку сообщения об осквернении Вечного огня в центре города Вольска группой детей, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что у Вечного огня дети якобы плевали в огонь, а на замечания реагировали матом, в итоге мужчина смог отогнать компанию от памятника. К сообщению было приложено фото, на котором запечатлена компания из двух девочек и двух мальчиков, которые стоят близ решетки Вечного огня."Организована проверка информации, размещенной в сети интернет, о совершении несовершеннолетними антиобщественных действий у мемориального комплекса "Вечный огонь" в городе Вольске. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Ранее в региональном главке МВД РИА Новости сообщали, что 1 января в полицию поступило заявление жительницы Вольска, что 31 декабря около 18.00 (17.00 мск) у Вечного огня двое граждан распивали спиртные напитки и ели семечки, шелуху от которых бросали на решетку вокруг огня. Позднее прокуратура сообщила, что полиция возбудила уголовное дело по факту осквернения мемориала павшим воинам в Вольске двумя местными жителями 18 и 21 года.

https://ria.ru/20210208/memorial-1596454343.html

саратовская область

вольск

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саратовская область, вольск, происшествия