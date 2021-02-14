https://ria.ru/20210214/oblysenie-1597438169.html
Найден новый метод борьбы с облысением
Найден новый метод борьбы с облысением
Ученые из Исследовательского института Riken в Японии разработали новый метод борьбы с облысением, сообщает портал EurekAlert. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T17:21
2021-02-14T17:21
2021-02-14T17:59
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япония
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ученые из Исследовательского института Riken в Японии разработали новый метод борьбы с облысением, сообщает портал EurekAlert.Специалисты провели эксперименты на мышах: в частности, они культивировали волосяные фолликулы из стволовых клеток усов и шерсти грызунов.Выяснилось, что сочетание одного типа коллагена с определенной средой способствует быстрому росту волос за короткий промежуток времени. Для определения "рецепта роста" ученым пришлось протестировать 220 различных комбинаций.Ранее тайские ученые обнаружили, что авиценния морская — один из видов мангровых деревьев — содержит авицехинон-С. Это химическое вещество предотвращает выпадение волос, подавляя действие ферментов, которые приводят к повышению уровня вызывающих облысение гормонов.
https://ria.ru/20201203/oblysenie-1587572610.html
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здоровье, япония, общество
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Ученые из Исследовательского института Riken в Японии
разработали новый метод борьбы с облысением, сообщает портал EurekAlert
.
Специалисты провели эксперименты на мышах: в частности, они культивировали волосяные фолликулы из стволовых клеток усов и шерсти грызунов.
Выяснилось, что сочетание одного типа коллагена с определенной средой способствует быстрому росту волос за короткий промежуток времени. Для определения "рецепта роста" ученым пришлось протестировать 220 различных комбинаций.
"Наша технология устанавливает метод для эффективной регенерации волосяных фолликулов и может помогать людям уже в ближайшем будущем", — подытожил один из авторов исследования Такаши Цудзи.
Ранее тайские ученые обнаружили, что авиценния морская — один из видов мангровых деревьев — содержит авицехинон-С. Это химическое вещество предотвращает выпадение волос, подавляя действие ферментов, которые приводят к повышению уровня вызывающих облысение гормонов.