https://ria.ru/20210214/nuland-1597387254.html

Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря США

Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря США

Президент США Джо Байден официально выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам, сообщил Белый дом. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T01:12

2021-02-14T01:12

2021-02-14T01:12

виктория нуланд

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден официально выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам, сообщил Белый дом.Кандидатуру Нуланд предстоит утвердить сенату. О том, что кандидатура будет выдвинута, сообщалось ранее.Нуланд в прошлом занималась в госдепе вопросами России и Евразии, была постпредом США при НАТО и официальным представителем госдепартамента. Нуланд владеет русским языком и считается одним из ведущих специалистов по России в американском внешнеполитическом ведомстве.Также Байден выдвинул Брайана Маккиона на пост первого замгоссекретаря по вопросам управления и ресурсов.

https://ria.ru/20210212/bayden-1597147163.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория нуланд, джо байден, сша, в мире