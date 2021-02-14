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Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря США
Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря США
Президент США Джо Байден официально выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам, сообщил Белый дом. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T01:12
2021-02-14T01:12
2021-02-14T01:12
виктория нуланд
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в мире
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден официально выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам, сообщил Белый дом.Кандидатуру Нуланд предстоит утвердить сенату. О том, что кандидатура будет выдвинута, сообщалось ранее.Нуланд в прошлом занималась в госдепе вопросами России и Евразии, была постпредом США при НАТО и официальным представителем госдепартамента. Нуланд владеет русским языком и считается одним из ведущих специалистов по России в американском внешнеполитическом ведомстве.Также Байден выдвинул Брайана Маккиона на пост первого замгоссекретаря по вопросам управления и ресурсов.
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виктория нуланд, джо байден, сша, в мире