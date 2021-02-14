https://ria.ru/20210214/neft-1597424830.html

Новак спрогнозировал цены на нефть в 2021 году

Новак спрогнозировал цены на нефть в 2021 году

Цена на нефть в 2021 году в среднем будет находиться в диапазоне 45-60 долларов за баррель, сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T15:05

2021-02-14T15:05

2021-02-14T15:05

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

александр новак

экономика

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Цена на нефть в 2021 году в среднем будет находиться в диапазоне 45-60 долларов за баррель, сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак."Я думаю, что средняя цена в 2021 году будет в диапазоне примерно от 45 до 60 долларов (за баррель - ред.)", - ответил Новак на вопрос о цене на нефть в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".Он добавил, что низкая волатильность на нефтяном рынке в последние месяцы означает, что рынок сбалансирован, и сегодняшние цены отвечают ситуации на рынке.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/neft-1597281288.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, александр новак, экономика