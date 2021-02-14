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https://ria.ru/20210214/muzey-1597406594.html
Экспонаты нью-йоркского Музея шпионажа КГБ распродали на аукционе
Экспонаты нью-йоркского Музея шпионажа КГБ распродали на аукционе
Сотни экспонатов Музея шпионажа КГБ (открылся в Нью-Йорке в начале 2019-го и прекратил существование в 2020-м) распроданы на аукционе Julien's Auctions в США,... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T10:43
2021-02-14T10:43
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сотни экспонатов Музея шпионажа КГБ (открылся в Нью-Йорке в начале 2019-го и прекратил существование в 2020-м) распроданы на аукционе Julien's Auctions в США, сообщается на сайте аукционного дома.Самым дорогим лотом аукциона "Реликвии холодной войны" стала женская сумочка с украшением в виде мухи, в которую встроена скрытая камера. Ожидалось, что финальная цена составит две-три тысячи долларов, однако сумочка ушла за 32 тысячи долларов.За 25 600 долларов была продана шпионская монета с потайным отделением, еще 22 400 долларов принес устроителям торгов набор женской косметики со встроенной скрытой камерой.На торги была выставлена и копия зонтика, в котором спрятан механизм с иглой, предназначенный для незаметного укола ядом. Этот лот ушел за 19 200 долларов. Написанный Эрнесто Че Геварой оригинальный документ, датированный 1960-м годом и содержащий около 60 страниц, был приобретен неназванным покупателем за 16 тысяч долларов.Всего на торги было выставлено более 400 экспонатов нью-йоркского музея. Торги проводились в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).Музей, куратором которого являлся выходец из Литвы Юлиус Урбайтис, в марте 2020 года закрылся из-за пандемии коронавируса. Позднее стало известно, что он закрывается насовсем, а его экспонаты будут распроданы.
https://ria.ru/20210127/oruzhie-1594724830.html
https://ria.ru/20201208/muzey-1588131039.html
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беверли-хиллз, комитет государственной безопасности ссср, калифорния, сша

Экспонаты нью-йоркского Музея шпионажа КГБ распродали на аукционе

10:43 14.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Комитета Государственной Безопасности СССР
Здание Комитета Государственной Безопасности СССР - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сотни экспонатов Музея шпионажа КГБ (открылся в Нью-Йорке в начале 2019-го и прекратил существование в 2020-м) распроданы на аукционе Julien's Auctions в США, сообщается на сайте аукционного дома.
Самым дорогим лотом аукциона "Реликвии холодной войны" стала женская сумочка с украшением в виде мухи, в которую встроена скрытая камера. Ожидалось, что финальная цена составит две-три тысячи долларов, однако сумочка ушла за 32 тысячи долларов.
Музей шпионажа КГБ в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 05:49
В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
За 25 600 долларов была продана шпионская монета с потайным отделением, еще 22 400 долларов принес устроителям торгов набор женской косметики со встроенной скрытой камерой.
На торги была выставлена и копия зонтика, в котором спрятан механизм с иглой, предназначенный для незаметного укола ядом. Этот лот ушел за 19 200 долларов. Написанный Эрнесто Че Геварой оригинальный документ, датированный 1960-м годом и содержащий около 60 страниц, был приобретен неназванным покупателем за 16 тысяч долларов.
Всего на торги было выставлено более 400 экспонатов нью-йоркского музея. Торги проводились в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).
Музей, куратором которого являлся выходец из Литвы Юлиус Урбайтис, в марте 2020 года закрылся из-за пандемии коронавируса. Позднее стало известно, что он закрывается насовсем, а его экспонаты будут распроданы.
Герб Службы внешней разведки Росии - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Беверли-ХиллзКомитет государственной безопасности СССРКалифорнияСША
 
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