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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210214/mutatsii-1597457520.html
ВОЗ выясняет, есть ли на Украине новые мутации коронавируса
ВОЗ выясняет, есть ли на Украине новые мутации коронавируса
Новые мутации коронавирусной инфекции на территории Украины еще не встречались, заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения на Украине... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T22:01
2021-02-14T22:04
распространение коронавируса
михаил радуцкий
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
великобритания
украина
в мире
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Новые мутации коронавирусной инфекции на территории Украины еще не встречались, заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения на Украине Ярно Хабихт."В Украине еще не встречались новые мутации коронавируса. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов (отправлены) из Украины в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ", - заявил Хабихт в эфире программы "Факты недели" на телеканале ICTV.Собственной лаборатории для выявления новых штаммов коронавируса на Украине пока нет. Однако, как заявлял ранее председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, такую лабораторию планирую создать уже в первом полугодии 2021 года.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
https://radiosputnik.ria.ru/20210211/rada-1596957197.html
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михаил радуцкий, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, великобритания, украина, в мире

ВОЗ выясняет, есть ли на Украине новые мутации коронавируса

22:01 14.02.2021 (обновлено: 22:04 14.02.2021)
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© AP Photo / CDC
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Новые мутации коронавирусной инфекции на территории Украины еще не встречались, заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения на Украине Ярно Хабихт.
"В Украине еще не встречались новые мутации коронавируса. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов (отправлены) из Украины в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ", - заявил Хабихт в эфире программы "Факты недели" на телеканале ICTV.
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Собственной лаборатории для выявления новых штаммов коронавируса на Украине пока нет. Однако, как заявлял ранее председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, такую лабораторию планирую создать уже в первом полугодии 2021 года.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
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Распространение коронавирусаМихаил РадуцкийКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВеликобританияУкраинаВ мире
 
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