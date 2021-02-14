https://ria.ru/20210214/mutatsii-1597406732.html
Мясников объяснил, как бороться с новыми мутациями коронавируса
Мясников объяснил, как бороться с новыми мутациями коронавируса
Прервать цепочку распространения новых мутаций возбудителя COVID-19 можно путем скорейшей вакцинации и создания новых препаратов для профилактики этой болезни,... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T10:44
2021-02-14T10:44
2021-02-14T13:48
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Прервать цепочку распространения новых мутаций возбудителя COVID-19 можно путем скорейшей вакцинации и создания новых препаратов для профилактики этой болезни, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.Специалист отметил, что людям, скорее всего, придется привыкнуть к тому, что вместе с вакциной от гриппа нужно будет раз в один-два года прививаться и от коронавируса.Мясников также допустил, что в будущем может появиться комбинированная сезонная вакцина, одновременно защищающая и от гриппа, и от SARS-CoV-2.Накануне врач предупредил о приближении пандемии "опаснее, чем COVID-19". Причиной возникновения новой инфекции, по мнению специалиста, может стать переход вируса птичьего или свиного гриппа от животных к человеку. А спастись от новой пандемии можно будет только при наличии универсальной вакцины от гриппа, заявил он.
https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597170735.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Прервать цепочку распространения новых мутаций возбудителя COVID-19
можно путем скорейшей вакцинации и создания новых препаратов для профилактики этой болезни, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников
.
"При этом надо четко понимать, что новый коронавирус никуда уже с нашей планеты не уйдет, просто перестанет быть "новым" и займет свое место в длинном списке вирусов, вызывающих ОРЗ", — написал он в своем Telegram-канале.
Специалист отметил, что людям, скорее всего, придется привыкнуть к тому, что вместе с вакциной от гриппа нужно будет раз в один-два года прививаться и от коронавируса.
Мясников также допустил, что в будущем может появиться комбинированная сезонная вакцина, одновременно защищающая и от гриппа, и от SARS-CoV-2.
Накануне врач предупредил о приближении пандемии "опаснее, чем COVID-19". Причиной возникновения новой инфекции, по мнению специалиста, может стать переход вируса птичьего или свиного гриппа от животных к человеку. А спастись от новой пандемии можно будет только при наличии универсальной вакцины от гриппа, заявил он.