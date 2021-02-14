https://ria.ru/20210214/mutatsii-1597406732.html

Мясников объяснил, как бороться с новыми мутациями коронавируса

Мясников объяснил, как бороться с новыми мутациями коронавируса

Прервать цепочку распространения новых мутаций возбудителя COVID-19 можно путем скорейшей вакцинации и создания новых препаратов для профилактики этой болезни,... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T10:44

2021-02-14T10:44

2021-02-14T13:48

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Прервать цепочку распространения новых мутаций возбудителя COVID-19 можно путем скорейшей вакцинации и создания новых препаратов для профилактики этой болезни, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.Специалист отметил, что людям, скорее всего, придется привыкнуть к тому, что вместе с вакциной от гриппа нужно будет раз в один-два года прививаться и от коронавируса.Мясников также допустил, что в будущем может появиться комбинированная сезонная вакцина, одновременно защищающая и от гриппа, и от SARS-CoV-2.Накануне врач предупредил о приближении пандемии "опаснее, чем COVID-19". Причиной возникновения новой инфекции, по мнению специалиста, может стать переход вируса птичьего или свиного гриппа от животных к человеку. А спастись от новой пандемии можно будет только при наличии универсальной вакцины от гриппа, заявил он.

https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597170735.html

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2021

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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество