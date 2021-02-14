https://ria.ru/20210214/moskva-1597423896.html

МГУ подтвердил рекорд по количеству снега в Москве 13 февраля

МГУ подтвердил рекорд по количеству снега в Москве 13 февраля

Согласно данным с метеостанции на ВДНХ за 13 февраля выпало около 18 мм снега, что выше предыдущего рекордного показателя, установленного в 2019 году, сообщил... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T14:51

2021-02-14T14:51

2021-02-14T14:51

павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)

новая москва

гидрометцентр

москва

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Согласно данным с метеостанции на ВДНХ за 13 февраля выпало около 18 мм снега, что выше предыдущего рекордного показателя, установленного в 2019 году, сообщил РИА Новости доцент географического факультета МГУ Павел Константинов."За 13 февраля на станции ВДНХ было зафиксировано около 18 мм осадков (преимущественно за ночь с пятницы на субботу). За все дни снегопада с 11 февраля снежный покров увеличился на 20 сантиметров. Надо отметить, что набольшее количество снега, скорее всего, выпало на юге столицы и области, а также в Новой Москве. Так на западе, в Немчиновке высота сугробов за двое суток выросла с 40 до 78 сантиметров", - сказал Константинов.Согласно данным Гидрометцентра, предыдущих рекорд по количеству снега был установлен в 2019 году. Тогда в Москве выпало 13,6 мм осадков за сутки.

https://ria.ru/20210213/sneg-1597372741.html

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Спецтехника и лопаты: город борется со снежными завалами Власти Москвы в субботу выделили дополнительно 12 тысяч человек на ликвидацию последствий снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня по решению мэра привлечены дополнительные силы, примерно 12 тысяч работников инженерных компаний со своей техникой, таких как "Гормост", "Мосводосток", "Мосгаз", "Москоллектор" "ОЭК" и другие будут помогать работать по очистке переходно-, улично-дорожной сети, для того чтобы пешеходам, транспорту беспрепятственно пройти", — сообщил Бирюков. 2021-02-14T14:51 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), новая москва, гидрометцентр, москва, общество