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МГУ подтвердил рекорд по количеству снега в Москве 13 февраля
МГУ подтвердил рекорд по количеству снега в Москве 13 февраля
Согласно данным с метеостанции на ВДНХ за 13 февраля выпало около 18 мм снега, что выше предыдущего рекордного показателя, установленного в 2019 году, сообщил... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T14:51
2021-02-14T14:51
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
новая москва
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Согласно данным с метеостанции на ВДНХ за 13 февраля выпало около 18 мм снега, что выше предыдущего рекордного показателя, установленного в 2019 году, сообщил РИА Новости доцент географического факультета МГУ Павел Константинов."За 13 февраля на станции ВДНХ было зафиксировано около 18 мм осадков (преимущественно за ночь с пятницы на субботу). За все дни снегопада с 11 февраля снежный покров увеличился на 20 сантиметров. Надо отметить, что набольшее количество снега, скорее всего, выпало на юге столицы и области, а также в Новой Москве. Так на западе, в Немчиновке высота сугробов за двое суток выросла с 40 до 78 сантиметров", - сказал Константинов.Согласно данным Гидрометцентра, предыдущих рекорд по количеству снега был установлен в 2019 году. Тогда в Москве выпало 13,6 мм осадков за сутки.
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Спецтехника и лопаты: город борется со снежными завалами
Власти Москвы в субботу выделили дополнительно 12 тысяч человек на ликвидацию последствий снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня по решению мэра привлечены дополнительные силы, примерно 12 тысяч работников инженерных компаний со своей техникой, таких как "Гормост", "Мосводосток", "Мосгаз", "Москоллектор" "ОЭК" и другие будут помогать работать по очистке переходно-, улично-дорожной сети, для того чтобы пешеходам, транспорту беспрепятственно пройти", — сообщил Бирюков.
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павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), новая москва, гидрометцентр, москва, общество

МГУ подтвердил рекорд по количеству снега в Москве 13 февраля

14:51 14.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб убирают снег в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Сотрудники коммунальных служб убирают снег в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Согласно данным с метеостанции на ВДНХ за 13 февраля выпало около 18 мм снега, что выше предыдущего рекордного показателя, установленного в 2019 году, сообщил РИА Новости доцент географического факультета МГУ Павел Константинов.
"За 13 февраля на станции ВДНХ было зафиксировано около 18 мм осадков (преимущественно за ночь с пятницы на субботу). За все дни снегопада с 11 февраля снежный покров увеличился на 20 сантиметров. Надо отметить, что набольшее количество снега, скорее всего, выпало на юге столицы и области, а также в Новой Москве. Так на западе, в Немчиновке высота сугробов за двое суток выросла с 40 до 78 сантиметров", - сказал Константинов.
Согласно данным Гидрометцентра, предыдущих рекорд по количеству снега был установлен в 2019 году. Тогда в Москве выпало 13,6 мм осадков за сутки.
Сотрудники коммунальной службы убирают снег с площади у делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 21:11Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москву планируют очистить от снега за пять суток
 
Павел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ)Новая МоскваГидрометцентрМоскваОбщество
 
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