https://ria.ru/20210214/moskva-1597407389.html

Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров

Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров

Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T10:49

2021-02-14T10:49

2021-02-14T11:04

евгений тишковец

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597340943_0:322:3066:2047_1920x0_80_0_0_45cae275928b1be9660aad8b1e9d0e4a.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По снежному покрову у нас сейчас 59 сантиметров в Москве, не хватает сантиметра до рекордных 60 сантиметров для 14 февраля. По области эта цифра болтается до 72 сантиметров. Превышение над нормой в полтора-два раза", - рассказал Тишковец.По его словам, на текущую дату февраль на 3,7 градуса холоднее нормы, а если взять аномальные морозы на следующей неделе, то этот показатель может быть до 4-5 градусов."Количество осадков перевалило за 100%. Выпало 44 миллиметра, при месячной норме 36 миллиметров. Мы на 22% превысили норму к середине февраля", - рассказал синоптик.

https://ria.ru/20210213/snegopad-1597366810.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецтехника и лопаты: город борется со снежными завалами Власти Москвы в субботу выделили дополнительно 12 тысяч человек на ликвидацию последствий снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня по решению мэра привлечены дополнительные силы, примерно 12 тысяч работников инженерных компаний со своей техникой, таких как "Гормост", "Мосводосток", "Мосгаз", "Москоллектор" "ОЭК" и другие будут помогать работать по очистке переходно-, улично-дорожной сети, для того чтобы пешеходам, транспорту беспрепятственно пройти", — сообщил Бирюков. 2021-02-14T10:49 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, общество, москва