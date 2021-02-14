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Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров
Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров
Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T10:49
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евгений тишковец
общество
москва
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По снежному покрову у нас сейчас 59 сантиметров в Москве, не хватает сантиметра до рекордных 60 сантиметров для 14 февраля. По области эта цифра болтается до 72 сантиметров. Превышение над нормой в полтора-два раза", - рассказал Тишковец.По его словам, на текущую дату февраль на 3,7 градуса холоднее нормы, а если взять аномальные морозы на следующей неделе, то этот показатель может быть до 4-5 градусов."Количество осадков перевалило за 100%. Выпало 44 миллиметра, при месячной норме 36 миллиметров. Мы на 22% превысили норму к середине февраля", - рассказал синоптик.
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Спецтехника и лопаты: город борется со снежными завалами
Власти Москвы в субботу выделили дополнительно 12 тысяч человек на ликвидацию последствий снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня по решению мэра привлечены дополнительные силы, примерно 12 тысяч работников инженерных компаний со своей техникой, таких как "Гормост", "Мосводосток", "Мосгаз", "Москоллектор" "ОЭК" и другие будут помогать работать по очистке переходно-, улично-дорожной сети, для того чтобы пешеходам, транспорту беспрепятственно пройти", — сообщил Бирюков.
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евгений тишковец, общество, москва

Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров

10:49 14.02.2021 (обновлено: 11:04 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы убирают снег с площади у делового центра "Москва-сити"
Сотрудники коммунальной службы убирают снег с площади у делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По снежному покрову у нас сейчас 59 сантиметров в Москве, не хватает сантиметра до рекордных 60 сантиметров для 14 февраля. По области эта цифра болтается до 72 сантиметров. Превышение над нормой в полтора-два раза", - рассказал Тишковец.
По его словам, на текущую дату февраль на 3,7 градуса холоднее нормы, а если взять аномальные морозы на следующей неделе, то этот показатель может быть до 4-5 градусов.
"Количество осадков перевалило за 100%. Выпало 44 миллиметра, при месячной норме 36 миллиметров. Мы на 22% превысили норму к середине февраля", - рассказал синоптик.
Сотрудники коммунальной службы убирают снег на улице в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
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