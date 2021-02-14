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В Казани состоялся согласованный митинг оппозиции
В Казани состоялся согласованный митинг оппозиции
Согласованный митинг против изменения выборного законодательства в Госдуму и задержаний протестующих прошел в Казани днем в воскресенье и завершился без... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T16:30
2021-02-14T20:54
республика татарстан (татарстан)
казань
политика
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КАЗАНЬ, 14 фев — РИА Новости. Согласованный митинг против изменения выборного законодательства в Госдуму и задержаний протестующих прошел в Казани днем в воскресенье и завершился без задержаний, передает корреспондент РИА Новости.Митинг состоялся на площади Тысячелетия под стенами Казанского кремля.Согласно постановлению кабмина Татарстана о мерах по борьбе с коронавирусом, разрешенное число участников составило 200 человек. На огороженную территорию митингующих впускали через рамки-металлодетекторы. При этом внутрь пропустили не всех пришедших, еще примерно столько же остались за ограждением. От всех участников требовали выполнять санитарные требования — надеть маски и соблюдать дистанцию в полтора метра.Примерно через два часа после начала акции ее организаторы зачитали резолюцию и объявили митинг закрытым. Участники акции разошлись почти за час до окончания согласованного для митинга времени. Задержанных не было.Позднее в соцсетях появилось видео, предположительно, задержания на одной из центральных улиц Казани нескольких человек, которые до этого участвовали в согласованном митинге. Комментариями правоохранительных органов по этим задержаниям агентство пока не располагает.
https://ria.ru/20210209/navalnyy-1596658265.html
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республика татарстан (татарстан), казань, политика

В Казани состоялся согласованный митинг оппозиции

16:30 14.02.2021 (обновлено: 20:54 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани. 15 июня 2018
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани. 15 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 14 фев — РИА Новости. Согласованный митинг против изменения выборного законодательства в Госдуму и задержаний протестующих прошел в Казани днем в воскресенье и завершился без задержаний, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг состоялся на площади Тысячелетия под стенами Казанского кремля.
Согласно постановлению кабмина Татарстана о мерах по борьбе с коронавирусом, разрешенное число участников составило 200 человек. На огороженную территорию митингующих впускали через рамки-металлодетекторы. При этом внутрь пропустили не всех пришедших, еще примерно столько же остались за ограждением. От всех участников требовали выполнять санитарные требования — надеть маски и соблюдать дистанцию в полтора метра.
Примерно через два часа после начала акции ее организаторы зачитали резолюцию и объявили митинг закрытым. Участники акции разошлись почти за час до окончания согласованного для митинга времени. Задержанных не было.
Позднее в соцсетях появилось видео, предположительно, задержания на одной из центральных улиц Казани нескольких человек, которые до этого участвовали в согласованном митинге. Комментариями правоохранительных органов по этим задержаниям агентство пока не располагает.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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