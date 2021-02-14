https://ria.ru/20210214/miting-1597432282.html

В Казани состоялся согласованный митинг оппозиции

В Казани состоялся согласованный митинг оппозиции

Согласованный митинг против изменения выборного законодательства в Госдуму и задержаний протестующих прошел в Казани днем в воскресенье и завершился без... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T16:30

2021-02-14T16:30

2021-02-14T20:54

республика татарстан (татарстан)

казань

политика

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КАЗАНЬ, 14 фев — РИА Новости. Согласованный митинг против изменения выборного законодательства в Госдуму и задержаний протестующих прошел в Казани днем в воскресенье и завершился без задержаний, передает корреспондент РИА Новости.Митинг состоялся на площади Тысячелетия под стенами Казанского кремля.Согласно постановлению кабмина Татарстана о мерах по борьбе с коронавирусом, разрешенное число участников составило 200 человек. На огороженную территорию митингующих впускали через рамки-металлодетекторы. При этом внутрь пропустили не всех пришедших, еще примерно столько же остались за ограждением. От всех участников требовали выполнять санитарные требования — надеть маски и соблюдать дистанцию в полтора метра.Примерно через два часа после начала акции ее организаторы зачитали резолюцию и объявили митинг закрытым. Участники акции разошлись почти за час до окончания согласованного для митинга времени. Задержанных не было.Позднее в соцсетях появилось видео, предположительно, задержания на одной из центральных улиц Казани нескольких человек, которые до этого участвовали в согласованном митинге. Комментариями правоохранительных органов по этим задержаниям агентство пока не располагает.

https://ria.ru/20210209/navalnyy-1596658265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), казань, политика