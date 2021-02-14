В Казани состоялся согласованный митинг оппозиции
16:30 14.02.2021 (обновлено: 20:54 14.02.2021)
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани. 15 июня 2018
КАЗАНЬ, 14 фев — РИА Новости. Согласованный митинг против изменения выборного законодательства в Госдуму и задержаний протестующих прошел в Казани днем в воскресенье и завершился без задержаний, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг состоялся на площади Тысячелетия под стенами Казанского кремля.
Согласно постановлению кабмина Татарстана о мерах по борьбе с коронавирусом, разрешенное число участников составило 200 человек. На огороженную территорию митингующих впускали через рамки-металлодетекторы. При этом внутрь пропустили не всех пришедших, еще примерно столько же остались за ограждением. От всех участников требовали выполнять санитарные требования — надеть маски и соблюдать дистанцию в полтора метра.
Примерно через два часа после начала акции ее организаторы зачитали резолюцию и объявили митинг закрытым. Участники акции разошлись почти за час до окончания согласованного для митинга времени. Задержанных не было.
Позднее в соцсетях появилось видео, предположительно, задержания на одной из центральных улиц Казани нескольких человек, которые до этого участвовали в согласованном митинге. Комментариями правоохранительных органов по этим задержаниям агентство пока не располагает.