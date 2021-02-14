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Мишустин утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 года
Мишустин утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года, вклад лесной отрасли в экономику должен вырасти вдвое, до 1,14... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T10:14
2021-02-14T10:28
россия
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года, вклад лесной отрасли в экономику должен вырасти вдвое, до 1,14 триллиона рублей, сообщается на сайте кабмина.Ранее сообщалось, что правительство России одобрило проект Стратегии развития лесного комплекса России до 2030 года."Вклад лесной отрасли в экономику России к 2030 году должен увеличиться в два раза – до 1,14 триллиона рублей. Этот индикатор зафиксирован в Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, утверждённой председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.Отмечается, что такие показатели станут возможными благодаря комплексной работе по ряду направлений. В частности, речь идёт о цифровизации отрасли, развитии механизмов лесовосстановления и создании лесных питомников, а также поддержке перерабатывающей инфраструктуры и расширении сети лесных дорог. Например, планируется оцифровать и систематизировать сведения о лесах, чтобы составить более чёткое представление о состоянии отрасли. Кроме того, цифровые технологии будут внедряться в рабочие процессы, связанные с заготовкой леса, транспортировкой, хранением и переработкой древесины и продукции из неё.Помимо этого, важнейшей задачей признано лесосбережение и борьба с пожарами. Так, одним из направлений работы станет улучшение системы дистанционного мониторинга Рослесхоза для оперативной передачи информации о возникающих возгораниях."В течение полугода Минприроды представит в правительство план реализации стратегии, в котором будут определены конкретные мероприятия, направленные на повышение эффективности отрасли", - отмечается в сообщении.Также, утвержденная Стратегия поможет перейти к интенсивной модели ведения лесного хозяйства, основанной на принципах устойчивого лесоуправления, а также послужит декриминализации отрасли и обеспечит опережающий рост смежных секторов промышленности, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210204/drevesina-1596027951.html
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россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), михаил мишустин, экономика

Мишустин утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 года

10:14 14.02.2021 (обновлено: 10:28 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынПогрузочная площадка предприятия заготовки и глубокой переработки древесины в Верхней Туре
Погрузочная площадка предприятия заготовки и глубокой переработки древесины в Верхней Туре - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года, вклад лесной отрасли в экономику должен вырасти вдвое, до 1,14 триллиона рублей, сообщается на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что правительство России одобрило проект Стратегии развития лесного комплекса России до 2030 года.
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"Вклад лесной отрасли в экономику России к 2030 году должен увеличиться в два раза – до 1,14 триллиона рублей. Этот индикатор зафиксирован в Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, утверждённой председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие показатели станут возможными благодаря комплексной работе по ряду направлений. В частности, речь идёт о цифровизации отрасли, развитии механизмов лесовосстановления и создании лесных питомников, а также поддержке перерабатывающей инфраструктуры и расширении сети лесных дорог. Например, планируется оцифровать и систематизировать сведения о лесах, чтобы составить более чёткое представление о состоянии отрасли. Кроме того, цифровые технологии будут внедряться в рабочие процессы, связанные с заготовкой леса, транспортировкой, хранением и переработкой древесины и продукции из неё.
"Приоритетное внимание в стратегии уделяется переориентации отрасли с экспорта необработанных лесоматериалов на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого будут совершенствоваться инструменты господдержки, корректироваться таможенно-тарифная политика. Предполагается, что они станут импульсом для открытия новых предприятий и создания новых рабочих мест", - добавляется в сообщении.
Помимо этого, важнейшей задачей признано лесосбережение и борьба с пожарами. Так, одним из направлений работы станет улучшение системы дистанционного мониторинга Рослесхоза для оперативной передачи информации о возникающих возгораниях.
"В течение полугода Минприроды представит в правительство план реализации стратегии, в котором будут определены конкретные мероприятия, направленные на повышение эффективности отрасли", - отмечается в сообщении.
Также, утвержденная Стратегия поможет перейти к интенсивной модели ведения лесного хозяйства, основанной на принципах устойчивого лесоуправления, а также послужит декриминализации отрасли и обеспечит опережающий рост смежных секторов промышленности, уточняется в сообщении.
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РоссияФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Михаил МишустинЭкономика
 
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