https://ria.ru/20210214/maski-1597434154.html
В Роспотребнадзоре рассказали, когда отменят масочный режим
В Роспотребнадзоре рассказали, когда отменят масочный режим
Ношение масок не дает стопроцентной защиты от коронавируса, но эта мера остается "неплохим механизмом" для борьбы с эпидемией, заявил замдиректора Центрального... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T16:48
2021-02-14T16:48
2021-02-14T17:43
распространение коронавируса
владимир болибок
анатолий альтштейн
вадим покровский
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594592638_0:349:3021:2048_1920x0_80_0_0_fed514576eb1b9fd33f1a6e89f48b39b.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ношение масок не дает стопроцентной защиты от коронавируса, но эта мера остается "неплохим механизмом" для борьбы с эпидемией, заявил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.Специалист добавил, что именно благодаря такому "нехитрому приспособлению", как маски, распространение вируса удалось сдержать в контролируемых пределах.Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в случае массовой вакцинации отказаться от ограничений можно будет к концу года. А аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что масочный режим отменят уже в апреле.
https://ria.ru/20210214/mutatsii-1597406732.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594592638_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b2141fb02d5d13b580ded178b64ede9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир болибок, анатолий альтштейн, вадим покровский, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)