https://ria.ru/20210214/maski-1597434154.html

В Роспотребнадзоре рассказали, когда отменят масочный режим

В Роспотребнадзоре рассказали, когда отменят масочный режим

Ношение масок не дает стопроцентной защиты от коронавируса, но эта мера остается "неплохим механизмом" для борьбы с эпидемией, заявил замдиректора Центрального... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T16:48

2021-02-14T16:48

2021-02-14T17:43

распространение коронавируса

владимир болибок

анатолий альтштейн

вадим покровский

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ношение масок не дает стопроцентной защиты от коронавируса, но эта мера остается "неплохим механизмом" для борьбы с эпидемией, заявил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.Специалист добавил, что именно благодаря такому "нехитрому приспособлению", как маски, распространение вируса удалось сдержать в контролируемых пределах.Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в случае массовой вакцинации отказаться от ограничений можно будет к концу года. А аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что масочный режим отменят уже в апреле.

https://ria.ru/20210214/mutatsii-1597406732.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир болибок, анатолий альтштейн, вадим покровский, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)