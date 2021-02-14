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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210214/maski-1597434154.html
В Роспотребнадзоре рассказали, когда отменят масочный режим
В Роспотребнадзоре рассказали, когда отменят масочный режим
Ношение масок не дает стопроцентной защиты от коронавируса, но эта мера остается "неплохим механизмом" для борьбы с эпидемией, заявил замдиректора Центрального... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T16:48
2021-02-14T17:43
распространение коронавируса
владимир болибок
анатолий альтштейн
вадим покровский
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ношение масок не дает стопроцентной защиты от коронавируса, но эта мера остается "неплохим механизмом" для борьбы с эпидемией, заявил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.Специалист добавил, что именно благодаря такому "нехитрому приспособлению", как маски, распространение вируса удалось сдержать в контролируемых пределах.Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в случае массовой вакцинации отказаться от ограничений можно будет к концу года. А аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что масочный режим отменят уже в апреле.
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владимир болибок, анатолий альтштейн, вадим покровский, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В Роспотребнадзоре рассказали, когда отменят масочный режим

16:48 14.02.2021 (обновлено: 17:43 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры на эскалаторе станции метро "Парк Культуры" московского метрополитена
Пассажиры на эскалаторе станции метро Парк Культуры московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ношение масок не дает стопроцентной защиты от коронавируса, но эта мера остается "неплохим механизмом" для борьбы с эпидемией, заявил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"До тех пор, пока не будет иммунизировано больше 60 процентов населения, отменять масочный режим совершенно нецелесообразно", — сказал он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Специалист добавил, что именно благодаря такому "нехитрому приспособлению", как маски, распространение вируса удалось сдержать в контролируемых пределах.
Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в случае массовой вакцинации отказаться от ограничений можно будет к концу года. А аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что масочный режим отменят уже в апреле.
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Распространение коронавирусаВладимир БолибокАнатолий АльтштейнВадим ПокровскийЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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