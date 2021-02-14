Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210214/mask-1597389473.html
Илон Маск пригласил Владимира Путина пообщаться в соцсети Clubhouse
Илон Маск пригласил Владимира Путина пообщаться в соцсети Clubhouse
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T02:38
2021-02-14T10:29
россия
илон маск
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_aae85d27847f3497ddbf13ef27d50538.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил пообщаться в набирающей популярность социальной сети Clubhouse."Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?" — написал основатель компаний Tesla и SpaceX в Twitter, отметив в сообщении официальный англоязычный аккаунт российского лидера.Затем Маск обратился к Путину уже на русском, написав, что "было бы большой честью поговорить с вами".Clubhouse — приложение с аудиоконтентом для голосового общения, доступное только по приглашениям. В соцсети существуют "комнаты" или "кабинеты", в которых пользователи могут обсуждать различные темы, а слушатели "выходить" и "заходить" в разные беседы.
https://ria.ru/20210202/twitter-1595648731.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a20241c9b5825ef6f07640020812a07e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, илон маск, владимир путин, в мире

Илон Маск пригласил Владимира Путина пообщаться в соцсети Clubhouse

02:38 14.02.2021 (обновлено: 10:29 14.02.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил пообщаться в набирающей популярность социальной сети Clubhouse.
"Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?" — написал основатель компаний Tesla и SpaceX в Twitter, отметив в сообщении официальный англоязычный аккаунт российского лидера.
Затем Маск обратился к Путину уже на русском, написав, что "было бы большой честью поговорить с вами".
Clubhouse — приложение с аудиоконтентом для голосового общения, доступное только по приглашениям. В соцсети существуют "комнаты" или "кабинеты", в которых пользователи могут обсуждать различные темы, а слушатели "выходить" и "заходить" в разные беседы.
Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 12:32
Илон Маск временно отказался от Twitter
 
РоссияИлон МаскВладимир ПутинВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14В Иране назвали цели совместных с Россией военно-морских учений
14:12Врач назвала допустимое количество чашек кофе в день
13:59В Ереване после землетрясения к медикам обратились два человека
13:56Путин высказался о развитии отношений России с Японией
13:44Военный Ту-142 сел в Вологодской области из-за неисправности двигателя
13:34Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье
13:28США призвали жителей Косово 14 февраля показать любовь голосованием
13:20В Петербурге ушедшую из дома девочку нашли мертвой на детской площадке
13:13В Египте обнаружили, предположительно, древнейшую в мире пивоварню
13:09Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 150 человек
13:07Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Екатеринбург по технической причине
13:06Коммунальщики Подмосковья вывезли более 24,5 тысячи кубометров снега
12:52Для ликвидации последствий снегопада в Подмосковье потребуется пять дней
12:38После обрушения крыши ангара на юге Москвы завели дело
12:35При обрушении крыши склада на юге Москвы погиб человек
12:26Саргсян раскритиковал смену власти в Армении в 2018 году
12:06Обвиняемый в госизмене Сафронов написал письмо Ефремову
11:54Генсек НАТО оценил возможность вывода войск альянса из Афганистана
11:45Военный напомнил, как под давлением США Россия уничтожала станции СПРН
11:42В Швеции призвали к давлению на ФРГ по вопросу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния