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Илон Маск пригласил Владимира Путина пообщаться в соцсети Clubhouse
Илон Маск пригласил Владимира Путина пообщаться в соцсети Clubhouse
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T02:38
2021-02-14T02:38
2021-02-14T10:29
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил пообщаться в набирающей популярность социальной сети Clubhouse."Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?" — написал основатель компаний Tesla и SpaceX в Twitter, отметив в сообщении официальный англоязычный аккаунт российского лидера.Затем Маск обратился к Путину уже на русском, написав, что "было бы большой честью поговорить с вами".Clubhouse — приложение с аудиоконтентом для голосового общения, доступное только по приглашениям. В соцсети существуют "комнаты" или "кабинеты", в которых пользователи могут обсуждать различные темы, а слушатели "выходить" и "заходить" в разные беседы.
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