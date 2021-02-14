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Илон Маск пригласил Владимира Путина пообщаться в соцсети Clubhouse

Илон Маск пригласил Владимира Путина пообщаться в соцсети Clubhouse

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T02:38

2021-02-14T02:38

2021-02-14T10:29

россия

илон маск

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил пообщаться в набирающей популярность социальной сети Clubhouse."Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?" — написал основатель компаний Tesla и SpaceX в Twitter, отметив в сообщении официальный англоязычный аккаунт российского лидера.Затем Маск обратился к Путину уже на русском, написав, что "было бы большой честью поговорить с вами".Clubhouse — приложение с аудиоконтентом для голосового общения, доступное только по приглашениям. В соцсети существуют "комнаты" или "кабинеты", в которых пользователи могут обсуждать различные темы, а слушатели "выходить" и "заходить" в разные беседы.

https://ria.ru/20210202/twitter-1595648731.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, илон маск, владимир путин, в мире