https://ria.ru/20210214/lishnie-1597245849.html

"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы?

"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы?

Иногда случается так, что из некоторых слов пропадают буквы, которые потом неожиданно появляются в других. Например, в словах "дуршлаг", "противень" они исчезают, а в словах, "до скольких", "эспрессо" и "эскалатор", наоборот, появляются. Как и почему происходит этот процесс? Убираем из слов лишние буквы и находим потерянные.

2021-02-14T12:00

2021-02-14T12:00

2021-02-14T12:00

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"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы? Иногда случается так, что из некоторых слов пропадают буквы, которые потом неожиданно появляются в других. Например, в словах «дуршлаг», «противень» они исчезают, а в словах, «до скольких», «эспрессо» и «эскалатор», наоборот, появляются. Как и почему происходит этот процесс? Убираем из слов лишние буквы и находим потерянные. audio/mpeg

"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы? Иногда случается так, что из некоторых слов пропадают буквы, которые потом неожиданно появляются в других. Например, в словах «дуршлаг», «противень» они исчезают, а в словах, «до скольких», «эспрессо» и «эскалатор», наоборот, появляются. Как и почему происходит этот процесс? Убираем из слов лишние буквы и находим потерянные. audio/mpeg

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аудио, культура, россия, подкаст, общество