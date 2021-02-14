https://ria.ru/20210214/lishnie-1597245849.html
"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы?
"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы?
Иногда случается так, что из некоторых слов пропадают буквы, которые потом неожиданно появляются в других. Например, в словах "дуршлаг", "противень" они исчезают, а в словах, "до скольких", "эспрессо" и "эскалатор", наоборот, появляются. Как и почему происходит этот процесс? Убираем из слов лишние буквы и находим потерянные.
2021-02-14T12:00
2021-02-14T12:00
2021-02-14T12:00
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"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы?
Иногда случается так, что из некоторых слов пропадают буквы, которые потом неожиданно появляются в других. Например, в словах «дуршлаг», «противень» они исчезают, а в словах, «до скольких», «эспрессо» и «эскалатор», наоборот, появляются. Как и почему происходит этот процесс? Убираем из слов лишние буквы и находим потерянные.
audio/mpeg
"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы?
Иногда случается так, что из некоторых слов пропадают буквы, которые потом неожиданно появляются в других. Например, в словах «дуршлаг», «противень» они исчезают, а в словах, «до скольких», «эспрессо» и «эскалатор», наоборот, появляются. Как и почему происходит этот процесс? Убираем из слов лишние буквы и находим потерянные.
audio/mpeg
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аудио, культура, россия, подкаст, общество
"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы?
Иногда случается так, что из некоторых слов пропадают буквы, которые потом неожиданно появляются в других. Например, в словах "дуршлаг", "противень" они исчезают, а в словах, "до скольких", "эспрессо" и "эскалатор", наоборот, появляются. Как и почему происходит этот процесс? Убираем из слов лишние буквы и находим потерянные.