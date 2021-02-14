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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210214/lishnie-1597245849.html
"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы?
"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы?
Иногда случается так, что из некоторых слов пропадают буквы, которые потом неожиданно появляются в других. Например, в словах "дуршлаг", "противень" они исчезают, а в словах, "до скольких", "эспрессо" и "эскалатор", наоборот, появляются. Как и почему происходит этот процесс? Убираем из слов лишние буквы и находим потерянные.
2021-02-14T12:00
2021-02-14T12:00
как это по-русски
культура
россия
подкаст
общество
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"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы?
Иногда случается так, что из некоторых слов пропадают буквы, которые потом неожиданно появляются в других. Например, в словах «дуршлаг», «противень» они исчезают, а в словах, «до скольких», «эспрессо» и «эскалатор», наоборот, появляются. Как и почему происходит этот процесс? Убираем из слов лишние буквы и находим потерянные.
audio/mpeg
"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы?
Иногда случается так, что из некоторых слов пропадают буквы, которые потом неожиданно появляются в других. Например, в словах «дуршлаг», «противень» они исчезают, а в словах, «до скольких», «эспрессо» и «эскалатор», наоборот, появляются. Как и почему происходит этот процесс? Убираем из слов лишние буквы и находим потерянные.
audio/mpeg
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аудио, культура, россия, подкаст, общество

"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы?

12:00 14.02.2021
 
Как это по-русски
"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы?
12:00
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Иногда случается так, что из некоторых слов пропадают буквы, которые потом неожиданно появляются в других. Например, в словах "дуршлаг", "противень" они исчезают, а в словах, "до скольких", "эспрессо" и "эскалатор", наоборот, появляются. Как и почему происходит этот процесс? Убираем из слов лишние буквы и находим потерянные.
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Сценарий эпизода: Юлия Мирей
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Артём Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
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