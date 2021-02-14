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Число погибших при сходе ледника в Индии возросло до 50
Число погибших при сходе ледника в Индии возросло до 50
Число погибших при обрушении на прошлой неделе ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 50, сообщил центр реагирования на чрезвычайные ситуации. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T15:29
2021-02-14T18:10
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев - РИА Новости. Число погибших при обрушении на прошлой неделе ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 50, сообщил центр реагирования на чрезвычайные ситуации.По данным МВД Индии, сошедший 7 февраля ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также причинило вред строящейся гидроэлектростанции компании NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) мощностью 520 МВт в Таповане на реке Дхаулиганга.Согласно последним данным, пропавшими без вести продолжают числиться 150 человек. В поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные.Спасатели продолжают работу по поиску пропавших без вести при строительстве гидроэлектростанции в Таповане, уже несколько дней они пытаются вызволить 30-35 человек из технического туннеля. Спасатели пробурили в нанесенных наводнением песке и камнях отверстие, планируют его расширить и опустить туда камеру, что позволит увидеть состояние туннеля.
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мвд индии, уттаракханд, индия, в мире

Число погибших при сходе ледника в Индии возросло до 50

15:29 14.02.2021 (обновлено: 18:10 14.02.2021)
 
© REUTERS / StringerСпасатели на месте обрушения ледника в индийском штате Уттаракханд
Спасатели на месте обрушения ледника в индийском штате Уттаракханд - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© REUTERS / Stringer
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев - РИА Новости. Число погибших при обрушении на прошлой неделе ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 50, сообщил центр реагирования на чрезвычайные ситуации.
По данным МВД Индии, сошедший 7 февраля ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также причинило вред строящейся гидроэлектростанции компании NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) мощностью 520 МВт в Таповане на реке Дхаулиганга.
Согласно последним данным, пропавшими без вести продолжают числиться 150 человек. В поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные.
Спасатели продолжают работу по поиску пропавших без вести при строительстве гидроэлектростанции в Таповане, уже несколько дней они пытаются вызволить 30-35 человек из технического туннеля. Спасатели пробурили в нанесенных наводнением песке и камнях отверстие, планируют его расширить и опустить туда камеру, что позволит увидеть состояние туннеля.
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Сибирская язва и чума. Что еще оттает вместе с ледниками?Из-за таяния вечной мерзлоты наружу из ледового плена могут вырваться холера или чума. Такой вывод делают ученые, спрогнозировавшие вспышки заболеваний, о которых человечество давно позабыло.
 
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