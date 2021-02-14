https://ria.ru/20210214/lednik-1597426261.html
Число погибших при сходе ледника в Индии возросло до 50
Число погибших при сходе ледника в Индии возросло до 50
Число погибших при обрушении на прошлой неделе ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 50, сообщил центр реагирования на чрезвычайные ситуации. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T15:29
2021-02-14T15:29
2021-02-14T18:10
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев - РИА Новости. Число погибших при обрушении на прошлой неделе ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 50, сообщил центр реагирования на чрезвычайные ситуации.По данным МВД Индии, сошедший 7 февраля ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также причинило вред строящейся гидроэлектростанции компании NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) мощностью 520 МВт в Таповане на реке Дхаулиганга.Согласно последним данным, пропавшими без вести продолжают числиться 150 человек. В поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные.Спасатели продолжают работу по поиску пропавших без вести при строительстве гидроэлектростанции в Таповане, уже несколько дней они пытаются вызволить 30-35 человек из технического туннеля. Спасатели пробурили в нанесенных наводнением песке и камнях отверстие, планируют его расширить и опустить туда камеру, что позволит увидеть состояние туннеля.
https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573705292.html
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