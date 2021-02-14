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https://ria.ru/20210214/kravchuk-1597435807.html
Кравчук считает, что Россия хочет забрать Донбасс
Кравчук считает, что Россия хочет забрать Донбасс
Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Россия планирует "забрать" регион себе. Об этом он заявил в... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T17:02
2021-02-14T17:41
россия
донбасс
сергей лавров
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Россия планирует "забрать" регион себе. Об этом он заявил в интервью "Обозревателю"."Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России", — убежден политик.По его мнению, Москва планирует создать на Украине "национально-русские государства" — не только на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, но и в подконтрольных Киеву районах Донбасса. "На такую политику и концепцию Украина никогда не согласится и не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы", — предупредил он.По словам Кравчука, США уже формируют новую стратегию по Донбассу, согласно которой поддержат Киев "не только на словах, но и на деле". Вашингтон также предпримет "конкретные шаги" в отношении России. Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предполагают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Однако украинские политики затягивают выполнение этого соглашения и выдвигают противоречащие договоренностям идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал их "невыполнимыми". Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из соглашений в одностороннем порядке.Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев прекратить саботаж минских договоренностей и вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Президент Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что страна не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Он также подчеркнул, что перед принятием какого-то решения необходимо подумать о последствиях.
https://ria.ru/20210213/donbass-1597361195.html
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россия, донбасс, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин, сша, украина

Кравчук считает, что Россия хочет забрать Донбасс

17:02 14.02.2021 (обновлено: 17:41 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Россия планирует "забрать" регион себе. Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".
"Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России", — убежден политик.
По его мнению, Москва планирует создать на Украине "национально-русские государства" — не только на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, но и в подконтрольных Киеву районах Донбасса.
"На такую политику и концепцию Украина никогда не согласится и не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы", — предупредил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 19:22
Генерал СБУ предупредил Киев о риске потери Донбасса за два месяца
По словам Кравчука, США уже формируют новую стратегию по Донбассу, согласно которой поддержат Киев "не только на словах, но и на деле". Вашингтон также предпримет "конкретные шаги" в отношении России.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предполагают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако украинские политики затягивают выполнение этого соглашения и выдвигают противоречащие договоренностям идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал их "невыполнимыми". Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из соглашений в одностороннем порядке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев прекратить саботаж минских договоренностей и вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Президент Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что страна не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Он также подчеркнул, что перед принятием какого-то решения необходимо подумать о последствиях.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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РоссияДонбассСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСШАУкраина
 
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