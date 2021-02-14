Ученые хотят восстановить российскую радиоастрономическую станцию на Кубе
03:04 14.02.2021 (обновлено: 05:20 14.02.2021)
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские и кубинские ученые рассматривают возможность восстановления закрытой в 2006 году Гаванской радиоастрономической станции для служб Солнца и космической погоды, в том числе обосновывая необходимость ее работы прогнозированием помех связи у российских потребителей в Арктике, включая военных, поскольку получаемые для прогнозов иностранные данные могут перестать предоставлять.
"Были моменты, когда Пентинктон (канадская астрофизическая обсерватория Доминион Радио - ред.) раз и по каким-то причинам отключается, просто данных нет. Когда они работают, то дают данные один раз в сутки. Для науки этого достаточно, но для практического применения - нет", - рассказал РИА Новости руководитель центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн, старший научный сотрудник отдела космических лучей института Артем Абунин.
По его словам, регулярные наблюдения за Солнцем в радиодиапазоне позволяют прогнозировать состояние и плотность атмосферы Земли в разных точках планеты, на разных высотах, состояние ионосферы. "Связь, GPS и ГЛОНАСС-навигация подвержены космической погоде. Их нужно анализировать заранее, особенно когда геополитика очень сильно накалена", - отметил ученый.
В этой связи, рассказал Абунин, ученые задумались о возобновлении работы закрытой в 2006 году станции на Кубе, которая вела регулярные наблюдения с 1969 года. В обосновании задач по возобновлению работы станции принимают участие сотрудники российской Специальной астрофизической обсерватории, Горной астрономической станции, Института земного магнетизма и распространения радиоволн, Института солнечно-земной физики РАН и кубинские специалисты Института геофизики и астрономии Кубы. Руководит работами глава филиала Специальной астрономической обсерватории РАН Владимир Богод.
Работа ученых с 2018 года поддерживаются грантом Российского фонда фундаментальных исследований. Нынешний год последний, когда должно быть подготовлено обоснование для возобновления работы станции.
После возобновления работы станции на Кубе, ученые предлагают поставить аналогичные станции в Калининграде, Кисловодске, Москве, Уссурийске или Владивостоке, чтобы покрыть наблюдениями весь Земной шар. Это позволит получать данные для прогноза не раз в сутки, а несколько раз в день.
Особенно сильно изменения в ионосфере влияют на связь в районе полюсов, уточнил Абунин.
"Все большая активность в районе Арктики, а вы понимаете, что давать прогноз по одним среднесуточным данным как будет работать у вас радиосвязь с подводными лодками, нефтяными платформами, ледоколами... Вы не можете оценить и спрогнозировать по-честному как будет радиосвязь там работать", - заявил ученый, обосновывая необходимость размещения нескольких станций.