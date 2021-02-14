https://ria.ru/20210214/kosmos-1597390191.html

Ученые хотят восстановить российскую радиоастрономическую станцию на Кубе

Ученые хотят восстановить российскую радиоастрономическую станцию на Кубе

Российские и кубинские ученые рассматривают возможность восстановления закрытой в 2006 году Гаванской радиоастрономической станции для служб Солнца и... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T03:04

2021-02-14T03:04

2021-02-14T05:20

наука

россия

космос - риа наука

куба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154810/55/1548105590_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_4486c6fa9a1692ed829dcc9950662721.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские и кубинские ученые рассматривают возможность восстановления закрытой в 2006 году Гаванской радиоастрономической станции для служб Солнца и космической погоды, в том числе обосновывая необходимость ее работы прогнозированием помех связи у российских потребителей в Арктике, включая военных, поскольку получаемые для прогнозов иностранные данные могут перестать предоставлять.По его словам, регулярные наблюдения за Солнцем в радиодиапазоне позволяют прогнозировать состояние и плотность атмосферы Земли в разных точках планеты, на разных высотах, состояние ионосферы. "Связь, GPS и ГЛОНАСС-навигация подвержены космической погоде. Их нужно анализировать заранее, особенно когда геополитика очень сильно накалена", - отметил ученый.В этой связи, рассказал Абунин, ученые задумались о возобновлении работы закрытой в 2006 году станции на Кубе, которая вела регулярные наблюдения с 1969 года. В обосновании задач по возобновлению работы станции принимают участие сотрудники российской Специальной астрофизической обсерватории, Горной астрономической станции, Института земного магнетизма и распространения радиоволн, Института солнечно-земной физики РАН и кубинские специалисты Института геофизики и астрономии Кубы. Руководит работами глава филиала Специальной астрономической обсерватории РАН Владимир Богод.Работа ученых с 2018 года поддерживаются грантом Российского фонда фундаментальных исследований. Нынешний год последний, когда должно быть подготовлено обоснование для возобновления работы станции.После возобновления работы станции на Кубе, ученые предлагают поставить аналогичные станции в Калининграде, Кисловодске, Москве, Уссурийске или Владивостоке, чтобы покрыть наблюдениями весь Земной шар. Это позволит получать данные для прогноза не раз в сутки, а несколько раз в день.Особенно сильно изменения в ионосфере влияют на связь в районе полюсов, уточнил Абунин.

https://ria.ru/20210212/roboty-1597133701.html

https://ria.ru/20210211/otlichiya-1596946019.html

россия

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, куба