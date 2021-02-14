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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597449968.html
Названы пугающие последствия коронавируса
Названы пугающие последствия коронавируса
Переболевшие коронавирусной инфекцией рассказали о необычных последствиях заболевания. Об этом сообщает Sky News. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T19:54
2021-02-14T19:54
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Переболевшие коронавирусной инфекцией рассказали о необычных последствиях заболевания. Об этом сообщает Sky News.По словам опрошенных, помимо таких общих симптомов, как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, они страдали от "пугающих" долгосрочных последствий — паралича, невралгии, боли в тестикулах, аппендицита, повреждения печени, а также припадков. Многие сообщали о тревоге, обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) и резких изменениях настроения. Пациенты жаловались также на онемение и покалывания во всем теле и туман в голове.Переболевшие также отметили, что последствия COVID-19 дают о себе знать даже спустя год после перенесенной инфекции.Длительный COVID-19 — это термин для описания эффектов коронавируса, которые могут продолжаться в течение недель или месяцев после первоначального заболевания.
https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591129811.html
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коронавирус covid-19

Названы пугающие последствия коронавируса

19:54 14.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Переболевшие коронавирусной инфекцией рассказали о необычных последствиях заболевания. Об этом сообщает Sky News.
По словам опрошенных, помимо таких общих симптомов, как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, они страдали от "пугающих" долгосрочных последствий — паралича, невралгии, боли в тестикулах, аппендицита, повреждения печени, а также припадков.
Многие сообщали о тревоге, обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) и резких изменениях настроения. Пациенты жаловались также на онемение и покалывания во всем теле и туман в голове.
Переболевшие также отметили, что последствия COVID-19 дают о себе знать даже спустя год после перенесенной инфекции.
Врач - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря 2020, 16:17Распространение коронавируса
Названо неожиданное последствие коронавируса
Длительный COVID-19 — это термин для описания эффектов коронавируса, которые могут продолжаться в течение недель или месяцев после первоначального заболевания.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19
 
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