https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597449968.html

Названы пугающие последствия коронавируса

Названы пугающие последствия коронавируса

Переболевшие коронавирусной инфекцией рассказали о необычных последствиях заболевания. Об этом сообщает Sky News. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T19:54

2021-02-14T19:54

2021-02-14T19:54

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Переболевшие коронавирусной инфекцией рассказали о необычных последствиях заболевания. Об этом сообщает Sky News.По словам опрошенных, помимо таких общих симптомов, как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, они страдали от "пугающих" долгосрочных последствий — паралича, невралгии, боли в тестикулах, аппендицита, повреждения печени, а также припадков. Многие сообщали о тревоге, обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) и резких изменениях настроения. Пациенты жаловались также на онемение и покалывания во всем теле и туман в голове.Переболевшие также отметили, что последствия COVID-19 дают о себе знать даже спустя год после перенесенной инфекции.Длительный COVID-19 — это термин для описания эффектов коронавируса, которые могут продолжаться в течение недель или месяцев после первоначального заболевания.

https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591129811.html

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2021

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